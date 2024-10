Qarabag - Ajax op tv: hoe laat en waar is de wedstrijd live te zien?

Ajax speelt donderdagavond het derde duel in de competitiefase van de Europa League, uit bij de kampioen van Azerbeidzjan: Qarabag FK. De wedstrijd wordt live uitgezonden door Ziggo, maar hoe laat begint het? En hoe is Qarabag - Ajax te zien als je geen klant van Ziggo bent?

Hoe laat begint Qarabag - Ajax?

Het duel in het Tofikh Bakhramovstadion in Bakoe begint donderdagavond om 18.45 uur. De UEFA heeft de Schotse arbiter Nicholas Walsh aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt Qarabag - Ajax uitgezonden?

De wedstrijd tussen Qarabag FK en Ajax wordt live uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport. Abonnees van de betaalzender kunnen afstemmen op kanaal 14.

Hoe kijk je Qarabag - Ajax als je geen klant bent bij Ziggo?

Artikel gaat verder onder video

Wie televisiekijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.

Hoe staan Qarabag en Ajax ervoor in de Europa League?

Qarabag neemt dit seizoen deel aan de Europa League, nadat de kampioen van Azerbeidzjan in de play-offs om een plek in de Champions League struikelde over Dinamo Zagreb. Qarabag leed op de openingsdag direct een afgetekende nederlaag tegen Tottenham Hotspur, dat in Londen met 3-0 te sterk bleek. Ook de tweede wedstrijd in de competitiefase ging verloren voor de tegenstander van Ajax: het Zweedse Malmö FF pakte de volle buit in Bakoe (1-2). Op de gezamenlijke ranglijst vinden we Qarabag dan ook terug op plek 34; puntloos en met een doelsaldo van -4. Alleen Dynamo Kiev (-5) en Besiktas (-6) deden het nóg slechter in de eerste twee speelronden en staan derhalve nog onder Qarabag.

Ajax begon een stuk beter aan het Europese avontuur. Het thuisduel met Besiktas leverde eind september een klinkende 4-0 zege op, waardoor de Amsterdammers na de eerste speelronde aan kop gingen in het klassement. Het bezoek aan Slavia Praag leverde evenwel het eerste puntverlies op: 1-1. Ajax heeft daardoor vier punten verzameld uit de eerste twee speelronden en staat op een voorlopige zesde plaats.

De volledige stand in de competitiefase van de Europa League check je hier.

Welk resultaat verwacht jij bij Qarabag - Ajax? Laden... 9% Winst Qarabag 7.6% Een gelijkspel 83.3% Winst Ajax 210 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Verweij sneert naar Farioli: ‘Dat moet je niet doen als trainer van Ajax’

Mike Verweij vindt dat Ajax-trainer Francesco Farioli in de interlandperiode een onhandige keuze heeft gemaakt.