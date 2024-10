Derksen en Van der Gijp trekken pijnlijke conclusie over Brobbey: 'Dat heeft hij niet'

Johan Derksen en René van der Gijp trekken dinsdag in Vandaag Inside een pijnlijke conclusie over , de eerste spits van Ajax. Het ontbreekt de 22-jarige spits simpelweg aan talent, zo stelt Van der Gijp nadat hij Brobbey heeft vergeleken met een aantal grote spitsen uit het verleden.

Ajax telde in de zomer van 2022 nog ruim zestien miljoen euro neer om Brobbey terug te halen van RB Leipzig, de club die hem een halfjaar eerder transfervrij had ingelijfd. Waar de spits die transfersom in de eerste seizoenen na zijn terugkeer nog waarmaakte door respectievelijk veertien en 22 keer te scoren, staat de teller dit seizoen na twaalf wedstrijden op één schamele treffer, in het duel met Jagiellonia Bialystok op 29 augustus.

Van der Gijp zegt dat hij op YouTube regelmatig kijkt naar beelden van topspitsen uit het verleden: "Dan zit ik naar Romário, Ronaldo en Ruud van Nistelrooij te kijken", zegt de oud-voetballer. "En dan kom ik er toch wel heel snel achter dat het gewoon talent is. Ze waren allemaal andere spitsen: Van Nistelrooij was scherp, man. Romário was weer rustig en Ronaldo... die ging alleen op de keeper af en vernéderde hem gewoon. Dan zit je te kijken naar mensen met een extra talent, wat Brobbey niet heeft. Dan kun je trainen, word je tien procent beter, maar heb je er nog niets aan", zegt Van der Gijp.

Derksen en Van der Gijp: 'Nee, Brobbey gaat het niet redden'

"Brobbey heeft kracht", stipt Johan Derksen aan. "Dus eigenlijk gaat Brobbey het niet redden? Is dat de conclusie?", vraagt presentator Wilfred Genee. "Nee", beamen Derksen en Van der Gijp.

