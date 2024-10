Feyenoord imponeert El Ahmadi, die ziet dat Priske een 'extra wapen' heeft

Karim El Ahmadi is niet anders dan lovend over het optreden van Feyenoord in de uitwedstrijd tegen Benfica in de Champions League. De Rotterdammers leden een paar maanden geleden nog een pijnlijke oefennederlaag tegen de Portugese recordkampioen, maar waren in speelronde 3 van de competitiefase in het kampioenenbal het grootste deel van de wedstrijd aanvallend oppermachtig en wonnen uiteindelijk dik verdiend met 1-3. El Ahmadi zag vooral voor Igor Paixão en twee middenvelders een belangrijke rol weggelegd.

Feyenoord boekte afgelopen zaterdag een overtuigende 1-5 overwinning op Go Ahead Eagles, maar dat betekende niet dat iedereen er opeens vanuit ging dat het bij Benfica ook zó dominant zou zijn. Benfica maakte drie weken geleden in de Champions League nog een verpletterende indruk door Atlético Madrid met 4-0 van het veld te vegen. Maar de Portugezen waren in de eerste helft niet opgewassen tegen Feyenoord, dat veel indruk heeft gemaakt op El Ahmadi. “Hoe ze in de eerste helft aan het voetballen waren, dat was voor mij echt genieten. Trauner die heel veel rust bracht. Het middenveld met Hwang, die volgens mij links, rechts, overal de ballen neerlegt. Het was gewoon een hele goed wedstrijd van dit Feyenoord”, zo is El Ahmadi lovend in Voetbalpraat op ESPN.

De oud-speler van onder meer Feyenoord ziet een groot verschil tussen het optreden in de eerste helft van de thuiswedstrijd tegen FC Twente op 6 oktober jongstleden én het optreden tegen Benfica. “Als je ziet waar ze nu staan… Dat is wel echt heel goed. Vooral het voetballende gedeelte. De veldbezetting is nu heel goed. Tegen Go Ahead Eagles vond ik de bezetting op het middenveld al heel goed”, aldus El Ahmadi, die het Rotterdamse middenrif alleen bij de tegengoal te hoog zag staan. “Dat was het enige moment in de wedstrijd dat ze niet goed stonden op het middenveld, maar voor de rest een goede veldbezetting.”

Belangrijke rol voor Paixão

El Ahmadi complementeerde ook Brian Priske. De Deense trainer werd gedurende zijn eerste maanden in dienst van Feyenoord regelmatig bekritiseerd - wat overigens ook gebeurde na het laatste fluitsignaal tegen Benfica - maar lijkt het inmiddels goed op de rit te hebben. El Ahmadi kan zich nog een uitspraak van Priske over Paixão voor de geest halen. “Priske had volgens mij aan het begin van dit seizoen gezegd dat Paixão altijd aan de binnenkant moet spelen en nu zie je ook wel waarom eigenlijk. Hij stond heel vaak één-op-één tegen de centrale spelers, dus dat is ook wel een extra wapen dat ze er nu bij hebben”, zo is El Ahmadi enthousiast over de rol van de Braziliaanse aanvaller.

Hoe het kan dat Feyenoord, na een uiterst moeizame seizoensstart, nu zó goed voor de dag komt? El Ahmadi denkt dat het Priske vooral is gelukt om de bepalende spelers meer en eerder aan de bal te krijgen. “Spelers zoals Timber en Hwang zijn best wel balvast. Dat zijn wel de jongens die je meer aan het voetballen brengen. Dat zagen we tegen Go Ahead en nu weer. Het kwam elke keer bij die twee vandaan”, zo zag El Ahmadi, die de terugkeer van Gernot Trauner in de basiself eveneens aanstipt als belangrijke factor. “Maar ik denk die twee jongens op het middenveld (Hwang en Timber dus, red.); die speelden in de eerste helft bijna als twee zessen. Via die twee ging het naar voren.”

