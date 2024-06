Napoli presenteert Antonio Conte, opvolger Motta bij Champions League-debutant Bologna ook bekend

Antonio Conte keert komend seizoen terug als hoofdtrainer in de Serie A. De 54-jarige Italiaan gaat aan de slag bij Napoli, dat een teleurstellend seizoen beleefde nadat een jaar eerder nog beslag was gelegd op de Scudetto. Ook de opvolger van Thiago Motta bij het Bologna van onder meer Joshua Zirkzee en Sam Beukema is bekend.

Conte werd in zijn loopbaan als trainer vier keer kampioen van Italië. Driemaal deed hij dat met Juventus, de club die hij als speler jarenlang diende, waarna hij het kunststukje in 2021 herhaalde met Internazionale. Tussendoor werd de voormalig middenvelder ook eenmaal kampioen van Engeland, met Chelsea in 2017. Conte zat sinds maart 2023 werkloos thuis, nadat Tottenham Hotspur hem op straat had gezet.

Vanaf komende zomer keert hij bij Napoli dus terug in het Italiaanse voetbal. De landskampioen van 2023 heeft een uiterst rumoerig jaar achter de rug, waarin de club slechts als tiende eindigde in de competitie. Bovendien versleet de flamboyante voorzitter Aurelio De Laurentiis met de Fransman Rudi García en de Italianen Walter Mazzari en Francesco Calzona liefst drie trainers, die zich allemaal stukbeten op de erfenis van Luciano Spalletti, die na het veroveren van de titel vertrok om bondscoach van Italië te worden. Conte tekent bij Napoli een contract tot medio 2027.

Bologna

Ook Bologna is rond met de nieuwe oefenmeester. De club van Joshua Zirkzee en Sam Beukema eindigde afgelopen seizoen knap als vierde in de Serie A, waardoor volgend seizoen gedebuteerd wordt in de Champions League. Trainer Thiago Motta maakt dat echter niet meer mee; de Italiaan lijkt hard op weg naar Juventus, dat zich vorige maand ontdeed van Massimiliano Allegri. In zijn plaats haalt Bologna Vincenzo Italiano op bij verliezend Conference League-finalist Fiorentina, zo meldt Fabrizio Romano op X. De 46-jarige oefenmeester tekent volgens de journalist een tweejarig contract bij de Rossoblú.

Benvenuto Antonio! pic.twitter.com/HHtEkixxb3 — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) June 5, 2024 🔵🔴🔐 Vincenzo Italiano has just signed in as new Bologna manager on two year contract.



Bologna will play Champions League football next season with Italiano replacing Thiago Motta. pic.twitter.com/lST17sF5vn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2024

