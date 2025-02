'Bologna op de tribune voor FC Groningen-uitblinker: Italianen al langere tijd geïnteresseerd'

Scouts van het Italiaanse Bologna reizen komend weekend af naar de Euroborg, waar FC Groningen het opneemt tegen FC Twente. Reden van het bezoek: de werkgever van Sam Beukema is geïnteresseerd in de diensten van Groningen-keeper , zo meldt Mounir Boualin van SoccerNews althans.

Vaessen (29) is bezig aan zijn eerste seizoen in Groningse dienst, dat hem na een dienstverband van negen jaar transfervrij wegplukte bij RKC Waalwijk. In de Euroborg won Vaessen al snel de concurrentiestrijd met Hidde Jurjus, die vorig seizoen nog een grote rol speelde in de promotie naar de Eredivisie. In het elftal van Dick Lukkien, dat zich momenteel terugvindt op de achtste plaats in de Eredivisie, behoort Vaessen vrijwel wekelijks tot de uitblinkers.

Dat is ook Bologna niet ontgaan. De Noord-Italiaanse club, die dit seizoen sneuvelde in de competitiefase van de Champions League, is volgens Boualin 'al een tijdje' geïnteresseerd in de diensten van Vaessen. Komende zaterdag zijn volgens de journalist scouts aanwezig in de Euroborg, waar FC Groningen en FC Twente om 20.00 uur gaan aftrappen voor hun onderlinge duel in de Eredivisie. Om Vaessen eventueel los te weken, zal Bologna wel een transfersom op tafel moeten leggen. De keeper tekende afgelopen zomer een contract dat hem tot medio 2027 aan FC Groningen verbindt, waarin een optie voor een vierde seizoen is opgenomen.

Of Bologna in Vaessen een potentiële eerste keeper ziet, wordt uit de berichtgeving niet duidelijk. Bij de Italiaanse club is veertienvoudig Pools international Lukasz Skorupski al jaren eerste keus onder de lat. De 33-jarige sluitpost beschikt over een contract dat komende zomer afloopt, maar Bologna heeft naar verluidt een optie om dat met een extra seizoen te verlengen.

