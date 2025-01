Voetbalfans woest op Eredivisie-keeper: ‘Deze man is zo’n enorme tokkie, vreselijk irritant!’

heeft dinsdagavond de woede op de hals gehaald met zijn interview na Heracles Almelo – FC Groningen (1-1). De doelman van Groningen kreeg in de hervatting van de Eredivisie-wedstrijd een gele kaart wegens protesteren, en gaf aan dat hij dat ‘wel lekker’ vond. Fans reageren vol woede onder het opvallende fragment.

Het restant van de wedstrijd tussen Heracles en Groningen stond dinsdagavond op de planning. Groningen verdedigde – met tien man – een punt in het Erve Asito en Vaessen haalde alles uit de kast om de boel te ontregelen. Na een ferme woordenwisseling met scheidsrechter Sander van der Eijk ontving de doelman een gele kaart, waar hij achteraf wel van kon genieten.

“Ik dacht: dit is wel lekker, want die scheids gaat echt niet die tweede gele kaart geven, anders is ‘ie een ‘hele grote’”, begint Vaessen. De keeper van Groningen reageerde tijdens de wedstrijd gefrustreerd, omdat hij vond dat er een overtreding op hem werd gemaakt toen hij een bal wilde vangen. Van der Eijk besloot om niet te fluiten, waardoor Heracles een grote kans kreeg.

“Jij kent mij ook, maar mijn reactie is misschien wat overdreven, want buiten het veld ben ik best wel rustig. Mijn excuses voor Sander. Maar ik weet dat hij geen tweede gele kaart gaat geven, dan moet hij zich weer verantwoorden voor de camera’s en de grote scheidsrechtersbazen van Nederland. Daar heeft hij denk ik ook niet zoveel zin in, dus ik denk niet dat hij hem nog een keer gaat geven”, gaat Vaessen verder.

ESPN deelde het interview op X en kreeg tientallen reacties van gefrustreerde voetballiefhebbers. “Deze man is zo’n enorme tokkie”, comment een woedende twitterraar bijvoorbeeld. “Vreselijk irritant ventje die Vaessen”, luidt een oordeel van een ander. Hieronder een bundeling van boze reacties op X: