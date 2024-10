Publiek Fortuna laat zich van slechtste kant zien met kwetsende spreekkoren

Het publiek van Fortuna Sittard laat zich in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen van de slechtste kant zien. Na wat gedoe in het strafschopgebied van de bezoekers was doelman de gebeten hond, waarbij het thuispubliek kwetsende spreekkoren aan zijn adres inzette.

Na bijna twintig minuten spelen kreeg Fortuna Sittard een hoekschop, waarbij Vaessen het aan de stok kreeg met Makan Aiko. Nadat de doelman van Groningen de aanvaller een klein duwtje had gegeven, werd het publiek in Sittard woest. “Vaessen, Vaessen, je moeder is een hoer”, klonk het vanaf de tribunes. Even later kalmeerde het publiek weer en kon de wedstrijd normaal worden hervat.

