Eredivisie-trainer 'dupeert' 22.160 bezoekers: 'Zo ga je niet met mensen om!'

Johan Derksen heeft in de uitzending van Vandaag Inside genadeloos uitgehaald naar Dick Lukkien. De trainer van FC Groningen greep afgelopen zondag hard in door en te passeren, omdat het tweetal zich verslapen had.

Aanvoerder Bacuna en eerste doelman Vaessen namen zondagmiddag, bij de wedstrijd tussen FC Groningen en FC Utrecht (0-1), verrassenderwijs plaats op de reservebank. “Natuurlijk hebben we enig begrip, want ze komen uit een interlandperiode. Maar het is ook niet zo dat dit de eerste keer is dat dat die jongens overkomt. Uiteindelijk hebben we ook een grens en die moet ik bewaken en bepalen. Aan de hand daarvan heb ik deze keuze gemaakt”, sprak Lukkien voorafgaand aan het duel bij ESPN.

Derksen zit vol ongeloof na de keuze van de oefenmeester. “Ik heb me kapot geërgerd aan de trainer van FC Groningen! Voetballers zijn gewoon werknemers… als je bij je baas te laat komt, krijg je geen boete of wordt je niet naar huis gestuurd”, begint De Snor, die vervolgens wijst op het feit dat Vaessen en Bacuna een lange vliegrit achter de rug hadden na de interlandbreak.

‘Lukkien dupeert het hele stadion’

“Dan moet een trainer, die geen persoonlijkheid heeft, zijn status hooghouden… hij dupeert het elftal, dat zijn mensen die samen hun geld moeten verdienen, maar nog erger: hij dupeert een vol stadion met mensen die een kaartje hebben gekocht door niet zijn beste spelers op te stellen. Dit is echt een hele slechte beslissing! Lukkien heeft het tot nu toe goed gedaan, maar hier slaat hij de plank volledig mis! Zo ga je niet met mensen om”, eindigt Derksen genadeloos. De wedstrijd tussen Groningen en Utrecht 22.160 toeschouwers.

