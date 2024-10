Dick Lukkien zorgt met ‘arrogante’ beslissing voor onbegrip: ‘Minachting van een uitverkochte Euroborg’

FC Groningen-trainer Dick Lukkien heeft en gepasseerd voor het duel met FC Utrecht. Het tweetal heeft zich verslapen en kwam daardoor te laat voor het Eredivisieduel. De trainer toonde zich vervolgens onverbiddelijk en heeft in zijn basisopstelling geen plaats voor Vaessen en Bacuna. Een beslissing die Lukkien op X op de nodige kritiek komt te staan.

“Ze zijn in de aanloop naar deze wedstrijd te laat gekomen. Onderdeel van onze teamafspraak is dat we altijd op tijd zijn”, vertelt Lukkien in gesprek met ESPN. “Natuurlijk hebben we enig begrip, want ze komen uit een interlandperiode. Maar het is ook niet zo dat dit de eerste keer is dat dat die jongens overkomt. Uiteindelijk hebben we ook een grens en die moet ik bewaken en bepalen. Aan de hand daarvan heb ik deze keuze gemaakt.”

Lukkien benadrukt dat het niet alleen zijn regels zijn. “Het zijn regels die we samen hebben bepaald, in overleg met spelers en staf. Dan moet ik dat bewaken”, aldus Lukkien, die stelt dat hij geen brandje hoeft te blussen. “Dat viel best mee. Beiden waren wel begripvol. Bacuna zeker. Dat snappen ze volgens mij.”

Kritiek op beslissing Lukkien

Op X kan de beslissing van Lukkien om zowel Vaessen als Bacuna te passeren op weinig goedkeuring rekenen. “Twee sterkhouders niet opstellen omdat ze te laat waren op training na interlands aan de andere kant van de wereld. Het is de soort arrogantie van technische verantwoordelijken waar we ooit door gedegradeerd zijn. Minachting van een uitverkochte Euroborg”, schrijft iemand op het sociale medium.

Iemand anders is ook op zijn zachtst gezegd niet te spreken over Lukkien. “Geen Vaessen en Bacuna omdat ze te laat terug waren van de interlands. Flikker toch een eind op man, kuttrainer”, steekt diegene zijn frustratie niet onder stoelen of banken. “Het is niet alsof we in een lekkere flow zitten en al twintig punten binnen hebben. We hebben Vaessen en Bacuna kneiterhard nodig man”, reageert een ander.

