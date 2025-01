Eredivisie-speler smult van haatberichten: ‘Hoe meer mensen tegen mij zijn, hoe beter’

geniet van het feit dat hij niet bepaald geliefd is bij veel voetbalsupporters. De doelman van FC Groningen haalde tegen Heracles Almelo álles uit de kast om een punt te koesteren, maar deed dat niet zonder kritiek. De fanatieke goalie trekt zich echter niets aan van de hatelijke berichten die hij ontvangt.

Heracles en FC Groningen speelden dinsdagavond het restant van de in december gestaakte wedstrijd. De Trots van het Noorden moest, met nog twintig minuten op de klok én een man minder, een resultaat over de streep trekken. Dankzij Vaessen, die de nodigde tijd rekte en goed wegkwam bij scheidsrechter Sander van der Eijk, eindigde het duel in 1-1. “Ik heb geen vrienden gemaakt, maar wel een punt behaald. Dat is het belangrijkste”, sprak de keeper van Groningen na afloop tegenover RTV Noord.

Volgens Vaessen weet iedere voetbalsupporter inmiddels ‘wie hij in het veld is’. “Ik haal soms het bloed onder de nagels van de tegenstander vandaan. Ik denk dat wij dit af en toe nodig hebben.” De oud-RKC-keeper vindt het overigens geen probleem dat tegenstanders ooit gefrustreerd raken door hem. “Ik vind het wel lekker, ja. Hoe meer mensen tegen mij zijn, hoe beter”, is hij eerlijk.

“Na de wedstrijd kunnen we een biertje drinken, ook prima. Ik heb ook een keer bij FC Groningen gespeeld met RKC (zijn oude club, red.) en dat was ook een en al gescheld destijds van mijn mooie publiek nu. Dat zit in mijn karakter en ik wilde nu gewoon een punt pakken. Daar ga ik misschien soms iets te ver in, dat weet ik ook wel. Buiten het veld ben ik best rustig”, sluit de sluitpost af.

