Sam Beukema verklapt ‘mindgames’ en opmerkelijke positie op penaltylijst

AZ probeerde tijdens de penaltyserie tegen RSC Anderlecht de tegenstander te beïnvloeden met mindgames. Sam Beukema, die zelf ook een beslissende penalty had kunnen nemen, vertelde dat na de wedstrijd. De Alkmaarders wonnen de strafschoppenreeks met 4-1, nadat ze de reguliere wedstrijd met 2-0 hadden gewonnen. Dat zorgde voor een 2-2 stand over twee wedstrijden.

De ploeg van Pascal Jansen probeerde er echt alles aan te doen om Anderlecht uit het ritme te krijgen tijdens de penaltyserie. “We hadden afgesproken dat we toch een soort mindgame-spelletje wilde spelen met ze”, vertelt Beukema bi NH Sport. Dat deden ze op de volgende manier. “Gewoon uitbundig juichen, even iets meer dan zij. Ik weet niet of het heeft geholpen, maar Matthew heeft het gewoon geweldig gedaan. Ik ben echt trots.”

Beukema had het zelf ook wel leuk gevonden om een penalty te nemen en het liefst een hele belangrijke. “Ik stond op plek zes. Ik gokte een beetje op de beslissende penalty. Ik had er stiekem wel een beetje op gehoopt, maar ach ik teken hiervoor. 4-1 met penalty’s winnen en we zijn door.”

Door deze overwinning van AZ tegen Anderlecht staan ze in de halve finale van de Conference League, daarin treffen ze West Ham United. Beukema wil alleen maar meer. “We kunnen de Conference League zeker winnen. Als je ziet wie we al hebben uitgeschakeld en dat we zelfs na zo’n achterstand tegen Anderlecht nog kunnen winnen. Ik zeg kom maar op. We zijn er klaar voor.”