Sam Lammers doet na 215 dagen eindelijk weer van zich spreken

Sam Lammers heeft zaterdag voor het eerst sinds 5 september een doelpunt in een officiële wedstrijd gemaakt. Het leek er zelfs even op dat de 25-jarige aanvaller de matchwinner zou worden in de degradatiekraker tussen Sampdoria en Cremonese (2-3), maar twee later treffers gooiden roet in het eten.

Het Italiaanse avontuur verloopt vooralsnog niet zoals Lammers had verwacht en gehoopt. De oud-speler van PSV staat op de loonlijst bij Atalanta, maar is al toe aan zijn derde huurclub. Lammers werd vorig seizoen uitgeleend aan Eintracht Frankfurt en begon het huidige seizoen bij Empoli. Sinds januari helpt hij Sampdoria in de strijd tegen degradatie.

Een doelpunt voor Sampdoria had Lammers tot deze zaterdag nog niet gemaakt. Tegen Cremonese, de hekkensluiter van de Serie A, was het eindelijk raak voor de Nederlandse aanvaller. Halverwege de tweede helft kopte hij de 2-1 binnen, wat even het winnende doelpunt leek te zijn. Vijf minuten voor tijd kwam Cremonese echter terug tot 2-2 via Luka Lochoshvili, waarna in blessuretijd zelfs de 2-3 viel.

Zijn laatste doelpunt maakte Lammers op 5 september vorig jaar, toen hij nog het shirt droeg van Empoli. Het was tevens zijn enige goal voor die club.