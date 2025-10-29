Voetbalanalist René Wagelaar maakt zich grote zorgen over de prestaties van bij FC Twente. De analist zegt in het programma Voetbaltijd van 1Twente dat hij ernstige twijfels heeft over het niveau van de ervaren spits.

Ondanks dat Van Wolfswinkel met zes doelpunten in tien wedstrijden prima statistieken kan overleggen, vindt Wagelaar dat de spits van FC Twente niet meer meekan in bij de Tukkers: "Over Van Wolfswinkel hoeven we het niet meer te hebben. Hij is op, en dat heb ik al tien keer gezegd. Daar zit de sleet op en dat kan je ook zien aan alles. Hij is echt op", stelt Wagelaar.

De analist haalt vervolgens een voorbeeld aan uit de wedstrijd tegen Ajax (2-3 verlies) van afgelopen weekend: Die bal van Pjaca tegen Ajax in het strafschopgebied. Vroeger nam hij hem en zat hij. De sleet zit er gewoon op", vindt de analist.

Wagelaar begrijpt dan ook niet dat Van Wolfswinkel nog in de basis staat bij FC Twente. Zeker nu Sam Lammers terug is van een blessure: "Het kost FC Twente nu gewoon doelpunten. Ik snap niet dat Lammers maar acht minuten meedeed tegen Ajax. Hij kan veel langer. Dat is heel raar, dat die Van Wolfswinkel maar blijft staan.”