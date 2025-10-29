Live voetbal 44

René Wagelaar: 'Ricky van Wolfswinkel is op, daar zit echt de sleet op'

Ricky van Wolfswinkel viert een doelpunt bij FC Twente
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
29 oktober 2025, 20:32

Voetbalanalist René Wagelaar maakt zich grote zorgen over de prestaties van Ricky van Wolfswinkel bij FC Twente. De analist zegt in het programma Voetbaltijd van 1Twente dat hij ernstige twijfels heeft over het niveau van de ervaren spits.

Ondanks dat Van Wolfswinkel met zes doelpunten in tien wedstrijden prima statistieken kan overleggen, vindt Wagelaar dat de spits van FC Twente niet meer meekan in bij de Tukkers: "Over Van Wolfswinkel hoeven we het niet meer te hebben. Hij is op, en dat heb ik al tien keer gezegd. Daar zit de sleet op en dat kan je ook zien aan alles. Hij is echt op", stelt Wagelaar.

De analist haalt vervolgens een voorbeeld aan uit de wedstrijd tegen Ajax (2-3 verlies) van afgelopen weekend: Die bal van Pjaca tegen Ajax in het strafschopgebied. Vroeger nam hij hem en zat hij. De sleet zit er gewoon op", vindt de analist.

Wagelaar begrijpt dan ook niet dat Van Wolfswinkel nog in de basis staat bij FC Twente. Zeker nu Sam Lammers terug is van een blessure: "Het kost FC Twente nu gewoon doelpunten. Ik snap niet dat Lammers maar acht minuten meedeed tegen Ajax. Hij kan veel langer. Dat is heel raar, dat die Van Wolfswinkel maar blijft staan.”

Twente - Ajax

FC Twente
2 - 3
Ajax
Gespeeld op 26 okt. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Sam Lammers

Sam Lammers
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 28 jaar (30 apr. 1997)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
2
0
2024/2025
Twente
21
7
2024/2025
Rangers
-
-
2023/2024
Utrecht
20
11

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
6
Sparta
10
-8
16
7
NEC
10
8
15
8
Twente
10
2
14
9
Utrecht
10
4
13
10
Go Ahead
10
1
13

Complete Stand

