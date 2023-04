Selectie Spurs komt met gebaar richting fans na zeperd in Newcastle

Tottenham Hotspur verloor afgelopen zondag op ontluisterende wijze bij Newcastle United. De selectie van de Londense club komt twee dagen later met een gebaar richting de supporters die meereisden naar het met 6-1 verloren uitduel.

Al na 21 minuten stonden de Spurs, naar later bleek voor het laatst onder leiding van interim-trainer Cristian Stellini, met 5-0 achter tegen de nummer drie van de Premier League. Uiteindelijk redde Harry Kane kort na rust nog wel iets van de verloren eer door een tegentreffer te produceren, maar daarna liepen The Magpies alsnog uit naar een 6-1 overwinning.

De selectie heeft nu besloten de toegangskaarten van de naar Newcastle meegereisde supporters te vergoeden. 'Als team begrijpen we jullie frustratie en woede', schrijven de spelers in een verklaring die de club op Twitter gepubliceerd heeft. 'We weten dat woorden in een situatie als dit niet genoeg zijn maar geloof ons, zo'n nederlaag doet pijn.'

Daarom besluit de selectie dus om de kaartjes van de uitsupporters terug te betalen. 'We weten dat dit niets verandert aan het resultaat van zondag en we zullen donderdag alles geven tegen Manchester United, waarbij jullie support opnieuw alles voor ons betekent', zo vervolgt het statement. 'Samen - en alleen samen - komen we vooruit.' Door de zware nederlaag in Newcastle is het duel met de ploeg van Erik ten Hag cruciaal voor The Spurs om nog mee te kunnen doen om Champions League-kwalificatie. Manchester United bezet momenteel de vierde plaats die daar recht op geeft en heeft zes punten meer en speelde bovendien twee wedstrijden minder dan de Londenaren.