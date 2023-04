Simons heeft uitstekende onderhandelingspositie: 'Niet de vraag wat PSV doet, maar wat wij doen'

Xavi Simons heeft een ijzersterke onderhandelingspositie voor de aankomende zomer, althans volgens zijn zaakwaarnemer Rafaela Pimenta. Paris Saint-Germain heeft nog een clausule van ‘iets meer dan tien miljoen euro’ liggen om de PSV-uitblinker weer terug naar Parijs te halen.

PSV wil graag dat de kersverse twintiger nog een jaar in Eindhoven blijft, maar door de clausule in het contract kan PSG Simons voor rond de tien miljoen euro weer terughalen naar de Franse hoofdstad. Dit bedrag ligt ver beneden zijn marktwaarde, waardoor de drievoudig Oranje-international een hele goede onderhandelingspositie heeft tegenover zowel PSV als PSG.

Artikel gaat verder onder video

Zijn zaakwaarnemer is erg tevreden over hoe dit uiteindelijk loopt. “Dat is goed uitgepakt”, geeft Pimenta met een glimlach aan bij het NRC. “Hij was op een punt gekomen dat hij veel moest spelen, PSV bood hem die kans. Tegelijkertijd wilde ik een situatie creëren waarin Xavi óók profiteert als hij de verwachtingen enorm zou overtreffen. Nu is de vraag niet wat PSV gaat doen, maar wat wij gaan doen, in samenspraak met de club. Dat is een geweldige positie voor Xavi.”

Dat bedrag is niet alleen goed voor de speler, maar ook voor de zaakwaarnemer. “Het gaat niet om mij, het gaat om Xavi en wat goed is voor hem”, geeft Pimenta heel politiek correct aan. Bondscoach Ronald Koeman ziet Simons in ieder geval graag nog een jaar bij PSV blijven. “Het zijn belangrijke stappen voor een speler. Maar ik schat hem in als een jongen die goed zijn keuzes afweegt. Uiteindelijk moet hij spelen, het zou goed zijn als hij nog een jaar bij PSV blijft”, gaf de bondscoach aan bij NOS.