Slot barst in lachen uit na vraag van Driessen: 'Het is toch niet te geloven'

Feyenoord draait een uitstekend seizoen. De Rotterdammers werden vorige week weliswaar door Ajax uitgeschakeld in de KNVB Beker, maar de eerste landstitel sinds 2017 is aanstaande en donderdagavond staat de eerste kwartfinale tegen AS Roma in de Europa League op het programma. Arne Slot schoof daags voor het heenduel met de Italianen aan voor een persconferentie. Valentijn Driessen was er ook en hij kreeg het opnieuw voor elkaar om Slot aan het lachen te krijgen.

De persconferenties van Louis van Gaal in zijn tweede periode als bondscoach van het Nederlands elftal verveelden nooit en dat had als voornaamste reden dat hij regelmatig de discussie aanging met de aanwezige journalisten. Driessen was een van de journalisten die eraan moesten geloven. Van Gaal geeft weliswaar al een paar maanden geen persconferenties meer, maar dat betekent natuurlijk niet dat Driessen uit beeld is verdwenen. De chef voetbal bij De Telegraaf stelde ook woensdagmiddag tijdens het perspraatje van Slot een opvallende vraag.

“Ben je eigenlijk nog benieuwd naar je eigen ploeg nu dit de eerste grote tegenstander in een knock-outfase is?”, wilde Driessen weten van de Feyenoord-trainer. Slot moest er even over nadenken en trok daar een serieus gezicht bij, maar hij kon het vervolgens niet laten om in lachen uit te barsten. “Uiteraard ben ik heel nieuwsgierig naar mijn eigen ploeg, maar dat ben ik elke wedstrijd. Elke grote wedstrijd die we spelen, waarvan we er al veel gespeeld hebben. Jongstleden ook in Europa tegen Shakthar”, reageerde Slot, om vervolgens nog een stuk harder te lachen. “Het is toch elke keer een spel tussen ons? Het is toch niet te geloven.”

De oefenmeester van Feyenoord probeerde uiteindelijk toch nog serieus antwoord te geven op de vraag van Driessen. “Ik ben het met je eens Valentijn dat AS Roma een nog sterkere tegenstander is dan Shakthar.” Feyenoord rekende in de vorige ronde overtuigend af met Shakthar Donetsk. Na het 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd in Polen - waar Shakthar sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn wedstrijden speelt - won Feyenoord in de eigen Kuip met liefst 7-1.

Bekijk het moment tussen Slot en Driessen hieronder.