Spaan fileert Feyenoorders: 'Haatspugende koppen in wat ze in Rotterdam 'Het Legioen' noemen'

Henk Spaan, columnist van Het Parool, schrijft dat hij heel weinig kan met alle 'wat als'-berichten die zijn verschenen na de geëscaleerde Klassieker van woensdagavond. Analisten en instanties zwengelen de discussie over supporters in Nederland weer aan, maar daar kan de sportjournalist niet zo goed over meepraten.

"Ik kan nog wel een 'wat als'-optie toevoegen aan alle 'whataboutisms' die uit Rotterdam komen. Wat als Davy Klaassen haar zou hebben gehad? Zou hij dan ook hebben gebloed? Kale koppen bloeden nu eenmaal stukken sneller, weten we allemaal. 'Wat als' doet er niet toe. Evenmin dat Berghuis zes jaar geleden ook een aansteker op zijn hoofd kreeg", schrijft hij in Het Parool.

Spaan komt regelmatig in de Johan Cruijff ArenA, ook in 'zijn' vak gebeurt het nodige. Maar de sfeer is minder haatdragend, geeft hij aan. "Er zitten bekenden in mijn vak, zonder dat ik ze ken. Bekende koppen met wie ik nooit een woord heb gewisseld. Ze geven me een vertrouwd gevoel. Er is geen opgekropte haat voelbaar. Ja, als een tegenstander iemand schopt wordt er gescholden. Het is geen bloementuin, dat vak van ons. Maar die haatspugende koppen in wat ze in Rotterdam 'Het Legioen' noemen, hebben wij niet"

Het klinkt allemaal niet aardig, maar Spaan wil met zijn column de vinger op de zere plek leggen. "Je hoort nu steeds dat het tuig dat voetbalwedstrijden verziekt een landelijk probleem is. En dan komen er voorbeelden uit Eindhoven, uit Groningen. Wat we niet horen is dat het probleem in De Kuip veel groter is. Die kleine groep die het voor anderen verpest, heeft daar de omvang van een massa."