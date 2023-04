Titelstrijd gaat verder in Duitsland en Engeland: rustige avond in de Eredivisie

De transfermarkt is weliswaar alweer geruime tijd gesloten, maar in de wandelgangen wordt altijd gefluisterd. Wat staat ons de zomerse transferperiode te wachten? Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Wedstrijden

Bayern München - 1899 Hoffenheim (15.30 uur)

Bayern München vervolgt de titelrace vanmiddag zonder Sadio Mané. De Senegalese aanvaller is door zijn club geschorst omdat hij na afloop van de 3-0 nederlaag tegen Manchester City in de Champions League teamgenoot Leroy Sané in het gezicht zou hebben geslagen. Bayern gaat met nog zes wedstrijden te gaan aan kop in de Bundesliga. Borussia Dortmund volgt op twee punten.

Manchester City - Leicester City (18.30 uur)

Het is spannend in de top van de Premier League. Arsenal staat nog altijd eerste, maar Manchester City kruipt dichterbij. De Londense club heeft zes punten meer dan de enige overgebleven concurrent, maar ook een wedstrijd meer gespeeld. Het doelsaldo is bovendien duidelijk in het voordeel van City. Maakt de ploeg van Pep Guardiola de strijd om de Engelse titel vanavond nog wat spannender?

RKC Waalwijk - FC Groningen (18.45 uur)

Het degradatiespook waart rond in de Euroborg. FC Groningen heeft een klein wonder nodig om zich te handhaven in de Eredivisie. Op bezoek bij RKC Waalwijk moet de weg naar boven worden ingezet. Tegelijkertijd moeten de Groningers hopen dat de concurrentie niet al te veel punten meer pakt.

Sparta Rotterdam - sc Heerenveen (21.00 uur)

Het moet gek lopen wil Sparta Rotterdam zich niet plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van trainer Maurice Steijn is de verrassing van het seizoen en kan als het meezit zelfs vierde of vijfde eindigen. Heerenveen zal niet in de top-vijf eindigen, maar kan zich nog wel kwalificeren voor de nacompetitie.

Voetbal op tv

13.00 uur: Aston Villa - Newcastle United, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

15.00 uur: Bologna - AC Milan, Ziggo Sport - live verslag van de Serie A-wedstrijd

15.30 uur: Bayern München - 1899 Hoffenheim, Viaplay - live verslag van de Bundesliga-wedstrijd

15.30 uur: RB Leipzig - FC Augsburg, Viaplay - live verslag van de Bundesliga-wedstrijd

15.30 uur: VfB Stuttgart - Borussia Dortmund, Viaplay - live verslag van de Bundesliga-wedstrijd

16.00 uur: Chelsea - Brighton & Hove Albion, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

16.00 uur: Everton - Fulham, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

16.00 uur: Southampton - Crystal Palace, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

16.00 uur: Tottenham Hotspur - AFC Bournemouth, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

16.00 uur: Wolverhampton Wanderers - Brentford, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

16.15 uur: Athletic Bilbao - Real Sociedad, Ziggo Sport - live verslag van LaLiga-wedstrijd

18.00 uur: Napoli - Hellas Verona, Ziggo Sport - live verslag van de Serie A-wedstrijd

18.30 uur: Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach, Viaplay - live verslag van de Bundesliga-wedstrijd

18.30 uur: Manchester City - Leicester City, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

18.45 uur: RKC Waalwijk - FC Groningen, ESPN - live verslag van de Eredivisie-wedstrijd

20.45 uur: Internazionale - AC Monza, Ziggo Sport - live verslag van de Serie A-wedstrijd

21.00 uur: Sparta Rotterdam - sc Heerenveen, ESPN - live verslag van de Eredivisie-wedstrijd

21.00 uur: Paris Saint-Germain - RC Lens, Ziggo Sport - live verslag van de Ligue 1-wedstrijd

21.00 uur: Cádiz - Real Madrid, Ziggo Sport - live verslag van de LaLiga-wedstrijd