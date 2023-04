Eerste beslissingen in promotie- én degradatiestrijd kunnen vandaag gaan vallen

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op vrijdag 21 april.

Wedstrijden

Sporting CP - AZ (13.00 uur)

De talenten van AZ U19 kennen een geweldig seizoen en zijn - net als het eerste elftal in de Conference League - doorgedrongen tot de halve finale van de UEFA Youth League. Daarin wacht vanmiddag een loodzware klus tegen het ijzersterke Sporting CP. De Portugezen waren eerder dit seizoen nog met liefst 5-1 te sterk voor Ajax. De slotfase van het seizoen in de Youth League wordt afgewerkt in Zwitserland, waar Hajduk Split en AC Milan in de andere halve finale staan. De eindstrijd staat voor aanstaande maandag op de planning.

FC Volendam - Cambuur (20.00 uur)

De degradatiestrijd in de Eredivisie gaat vanavond verder met de kelderkraker tussen FC Volendam en Cambuur. De opdracht voor de bezoekers uit Leeuwarden is duidelijk. Er moet gewonnen wordt om nog enigszins uitzicht te houden op lijfsbehoud. Het verschil met nummer zestien FC Emmen is vijf wedstrijden voor het einde negen punten. Volendam kan op zijn beurt een belangrijke slag slaan. De ploeg van Wim Jonk heeft 27 punten, een zege brengt nog een jaar Eredivisie erg dichtbij.

Almere City FC - PEC Zwolle (20.00 uur)

Terwijl Cambuur lijkt af te dalen naar de Keuken Kampioen Divisie, is PEC Zwolle bijna terug op het hoogste niveau. De ploeg van trainer Dick Schreuder kent een prima seizoen en kan vanavond in Flevoland de kroon op het werk zetten. Dan is een gelijkspel of overwinning voldoende tijdens een pittig bezoekje aan nummer drie Almere City FC. Die club wil graag nog naar plek twee en moet dan winnen. Het verschil met Heracles Almelo is momenteel acht punten.

Arsenal - Southampton (21.00 uur)

De titelstrijd in Engeland gaat richting de climax. Arsenal en Manchester City maken samen uit wie er met het kampioenschap aan de haal gaat. De grootmacht uit Londen staat er nu het beste voor en heeft vier punten meer dan de rivaal uit Manchester, die nog wel een duel tegoed heeft. Arsenal weet dus dat het geen punten mag laten liggen als hekkensluiter Southampton op bezoek komt in het Emirates Stadium. Maar ook Mikel Arteta zal weten dat een kat in het nauw rare sprongen kan maken.

Voetbal op tv

13.00 uur Sporting CP - AZ, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de Youth League

18.00 uur HNK Hajduk Split - AC Milan, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de Youth League

18.30 uur Hamburger SV - FC St. Pauli, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de 2. Bundesliga

18.30 uur SV Darmstadt 98 - Karlsruher SC, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de 2. Bundesliga

20.00 uur FC Volendam - Cambuur, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de Eredivisie

20.00 uur Almere City FC - PEC Zwolle, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie

20.00 uur Helmond Sport - Heracles Almelo, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie

20.00 uur Voetbal op Vrijdag, ESPN - schakelprogramma met alle wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie

20.30 uur FC Augsburg - VfB Stuttgart, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Bundesliga

21.00 uur Angers - Paris Saint-Germain, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de Ligue 1

21.00 uur Arsenal - Southampton, Viaplay - live verslag van deze wedstrijd in de Premier League