Streuer duidelijk over toekomst Zerrouki en blikt terug op transfersoap

Ramiz Zerrouki gaat na dit seizoen vertrekken bij FC Twente. Volgens de aanstaand vertrekkende technisch directeur Jan Streuer is het komende zomer het juiste moment voor de Algerijnse middenvelder en de club zelf dat Zerrouki een stap omhoog gaat maken. In de winterstop was koploper Feyenoord nog concreet geïnteresseerd, maar van een transfer kwam het destijds niet.

Streuer, die de nieuwe technisch directeur Arnold Bruggink de komende maanden nog helpt in de Grolsch Veste, is bij het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie ingegaan op de ontwikkelingen rondom Zerrouki: "Ramiz wil de volgende stap maken. En daar heeft hij de mogelijkheden voor, want er is veel interesse voor hem. Wij kunnen hem niet nóg een jaar houden", zegt Streuer. "Er is absoluut interesse voor de speler, maar wij hoeven niet te vertellen wie zich heeft gemeld. Er zijn meerdere clubs die geïnteresseerd zijn, het wordt tijd dat hij gaat", is de 71-jarige oud-voetballer duidelijk.

Artikel gaat verder onder video

Eerder dit seizoen was Feyenoord in ieder geval één van de clubs die Zerrouki maar al te graag wilden overnemen van FC Twente. Vorige zomer klopte de Stadionclub al aan bij de Tukkers en dat was in de winterstop opnieuw het geval. Feyenoord was bereid een enorm bedrag op tafel te leggen, maar het ambitieuze FC Twente besloot de veelzijdige middenvelder niet te laten gaan.

"Een heel vervelend verloop, voornamelijk op de laatste dag van de winterse transferwindow", blikt Streuer kort terug op de transfersoap rondom Zerrouki. Feyenoord meldde zich op de laatste dag van de transfermarkt nog in Enschede, waardoor het gedurende de gehele winterse transferperiode onzekere tijden waren rondom de toekomst van de 24-jarige voetballer.