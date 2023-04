Streuer verklapt transfertarget van FC Twente: 'Kan op meerdere posities'

FC Twente heeft RKC Waalwijk-middenvelder Mats Seuntjens op het lijstje staan voor het komende seizoen. De voetballer is transfervrij in de komende zomer, werkte eerder samen met trainer Joseph Oosting en kan het niveau aan, zo heeft hij aangetoond. En dus gaan de Tukkers zich hoogstwaarschijnlijk melden. Presentator Milan van Dongen wilde de deal 'in de komende anderhalf uur' rondmaken, zolang de uitzending duurt.

Jan Streuer bevestigt zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie desgevraagd het sterke gerucht. “We hebben veel interessante spelers op de lijst staan, ja”, erkende de scheidend technisch directeur van FC Twente desgevraagd op de geruchten rondom Seuntjens. Op welke positie is de potentiële aanwinst het best? “We hebben op nogal wat posities spelers nodig komend seizoen. Dan is het lekker dat je een speler hebt die op meerdere plekken kan spelen.” Broer Ralf Seuntjens zit ook in de studio en zou het een mooie stap vinden. “Ik denk dat hij het beste is in de spits, in een 4-3-3-systeem.”



Technische staf Oosting

Niet alleen over interessante spelers ging het aan tafel, ook ging het over de technische staf van FC Twente voor het komende seizoen. Oosting werd deze week aangesteld als de opvolger van Ron Jans. "Spelers nemen graag hun eigen stafleden mee. Oosting ook, ja. Hij wil graag Peter Uneken meenemen naar FC Twente. Daar is nog niet over gesproken, maar ik snap wel dat hij graag een assistent-trainer wil meenemen. In de top nemen ze al de hele technische staf mee", zei Streuer.