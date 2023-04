Tannane moet prachtig doelpunt tegen PSV bekopen met een wissel

Ondanks een 2-4 nederlaag wist Oussama Tannane zich te onderscheiden in de wedstrijd tegen PSV. De smaakmaker van NEC scoorde twee keer op prachtige wijze. Hij vond vanaf de rechterflank de ruimte voor een schot in de kruising; in de slotfase schoot Tannane een vrije trap snoeihard binnen.

Dat tweede doelpunt moest Tannane wel bekopen met een blessure. Hij leek zich te verstappen en gebaarde richting de kant dat hij de wedstrijd niet kon afmaken. Daardoor kwam Jordy Bruijn binnen de lijnen.