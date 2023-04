Telegraaf noemt waslijst met belangstellenden voor Feyenoord-uitblinkers

Feyenoord is hard op weg naar de landstitel en dat zorgt als vanzelfsprekend voor veel aandacht voor de spelers. Zo lijken er meerdere sterkhouders binnen de ploeg van trainer Arne Slot goed op te staan in Europa. Het belooft dus een spannende transferzomer voor de Rotterdammers.

Natuurlijk zijn er veel ogen gericht op aanvoerder Orkun Kökcü, zo weet De Telegraaf. Het is onvermijdelijk dat er komende zomer clubs gaan aankloppen in De Kuip. Daar werden de afgelopen weken geregeld grote clubs op de tribune gesignaleerd. Liverpool, Newcastle United, Manchester City, Aston Villa, Brighton& Hove Albion, Crystal Palace en Southampton waren al op bezoek in De Kuip. Ook het Benfica van Roger Schmidt heeft serieuze belangstelling.

Kökcü staat er ook uitstekend op in de Ligue 1. Olympique Marseille is al langer gecharmeerd van de international van Turkije, die vorig seizoen met Feyenoord in de Conference League nog won van de Fransen. In het kielzog van Marseille volgen ook AS Monaco en Olympique Lyon de verrichtingen van Kökcü op de voet. De 22-jarige middenvelder ligt momenteel nog tot medio 2025 vast in Rotterdam-Zuid. Feyenoord wil sowieso flink cashen voor de captain.

Miljoenen

Inmiddels kan niet alleen Kökcü veel geld opleveren voor algemeen directeur Dennis te Kloese, die net als afgelopen zomer flinke zakken geld wil zien. Lutsharel Geertruida, Santiago Giménez en Dávid Hancko worden ook regelmatig bekeken. Inter, AC Milan, Fiorentina, FC Barcelona, Real Sociedad, Real Betis en Atlético Madrid zijn al vaak geweest, maar het is onduidelijk voor wie. Geertruida verlengde onlangs nog zijn contract, Hancko en Giménez zijn bezig aan hun eerste jaar.