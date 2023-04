Ten Hag benoemt verbeterpunt na zeperd in Newcastle: 'Zó win je geen wedstrijden'

Erik ten Hag ging afgelopen zondag met Manchester United stevig onderuit in Newcastle. Na de 2-0 nederlaag verwacht de Nederlandse trainer dat zijn elftal woensdag tegen Brentford een betere prestatie op de mat legt.

"We waren erg slecht tegen Newcastle omdat de tegenstander gretiger was dan wij", stelde Ten Hag vast. "Zij waren scherper, dat kon je duidelijk zien in de duels", haalde hij de statistieken erbij. "Wij wonnen in de aanval maar 16 van de 61 duels, terwijl we verdedigend 48 van de 78 verloren", stipte Ten Hag aan. "Zó win je geen wedstrijden", was dan ook de conclusie van de trainer.

Opvallend genoeg wist United sinds het winnen van de League Cup op 26 februari niet één competitiewedstrijd meer te winnen. Liverpool deelde de ploeg van Ten Hag een mokerslag uit met een 7-0 oorwassing, maar ook Southampton (0-0) en Newcastle United bleken niet te verslaan voor de ploeg van Ten Hag.

Toch wil de Nederlandse trainer niets weten van een probleem in de competitie. "Tegen Southampton hebben we een uur met tien man gespeeld. Tussendoor hebben we Fulham - een Premier League-club - verslagen in de FA Cup", stipte de Nederlander aan. "Ik maak me geen zorgen, we weten dat we van Premier League-teams kunnen winnen."

