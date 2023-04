Ten Hag niet ongelukkig met opmerkelijke remise Sevilla

Sevilla heeft een vervelende generale repetitie gehad voor de kwartfinale tegen Manchester United in de Europa League. De formatie van José Luis Mendilibar kwam tegen Celta de Vigo al na negentien minuten met een man minder te staan, kwam toch op een 2-0 voorsprong dankzij Youssef En-Nesyri en Marcus Acuna, maar gaf het vlak voor tijd toch nog compleet uit handen: 2-2.

Komende donderdagavond gaat de Spaanse ploeg op bezoek op Old Trafford met onder Mendilibar nog wel een ongeslagen status, maar dat had een foutloze moeten zijn. Het eerste duel werd met 0-2 gewonnen van Cádiz en ondanks de vroege rode kaart voor Papa Gueye (tweemaal geel) kwam Sevilla op voorsprong. Een zege had Sevilla bijna in veilige haven gebracht in La Liga, maar in de slotfase ging het nog compleet mis.

Vlak voor tijd noteerde Celta de Vigo via een assist van Jørgen Strand Larsen het aansluitingsdoelpunt en in blessuretijd kopte Gonçalo Paciência de gelijkmaker tegen de touwen. Vervolgens kreeg doelpuntenmaker Acuna ook nog een directe rode kaart, vanwege commentaar op de leiding. Een domper voor Sevilla dat donderdag naar Old Trafford afreist. De viervoudig winnaar van de Europa League schakelde eerder PSV en Fenerbahce uit: hoe doen ze het tegen Manchester United?

AC Milan – Empoli 0-0

AC Milan blijft hopeloos wisselvallig dit seizoen. De regerend landskampioen van Italië verraste vorig weekend de zeer vermoedelijke titelopvolger Napoli met liefst 0-4 (!), maar vrijdagavond kwam I Rossoneri niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. In de vier duels voor Napoli werd er ook niet gewonnen. Invaller Olivier Giroud leek vlak voor tijd nog voor een opsteker te zorgen met het winnende doelpunt, maar de treffer werd afgekeurd vanwege hands.