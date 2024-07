‘Ajax voegt zich bij Sevilla en Bayer Leverkusen in strijd om Zweedse buitenspeler’

Ajax heeft interesse in van Malmö FF, zo weet het Spaanse SPORT. Daarvoor hebben de Amsterdammers concurrentie van Sevilla, Bayer Leverkusen en Werder Bremen. Vorige maand meldde Fotbolldirekt dat PSV de buitenspeler volgt, maar het Spaanse medium maakt geen vermelding van interesse van de Eindhovenaren.

Nanasi heeft zich de afgelopen seizoenen goed ontwikkeld bij Malmö. De buitenspeler, die ook centraal op het middenveld uit de voeten kan, speelde in het huidige Zweedse seizoen, dat in maart is begonnen, 15 duels in alle competities. Daarin was hij zeven keer trefzeker en leverde hij elf assists af.

Nanasi heeft in zijn thuisland nog een contract tot eind 2025 en zou een waarde van zo’n acht miljoen euro vertegenwoordigen, zo schrijft SPORT. Door zijn kortlopende contract kan Malmö niet te hoog in de boom gaan zitten. Volgens het Spaanse medium heeft Sevilla de rechtspoot al langer op de korrel, maar zorgden de Fair Play-regels ervoor dat hij nog niet de overstap naar Andalusië heeft kunnen zetten.

Sevilla zal eerst moeten verkopen om Nanasi naar Spanje te kunnen halen. De voornaamste kandidaat hiervoor is Youssef En-Nesyri, die in de belangstelling van AS Roma en verscheidene Turkse clubs zou staan. Toch zal Sevilla de situatie snel moeten oplossen, aangezien er met onder meer Ajax en Bayer Leverkusen verschillende kapers op de kust zijn.

