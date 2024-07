James Rodríguez kan na uitmuntend toernooi terugkeren in Europese topcompetitie

James Rodríguez kan terugkeren op de Europese velden. Volgens de Spaanse radiozender COPE heeft de 33-jarige middenvelder uit Colombia namelijk een aanbieding op zak van Celta de Vigo, afgelopen seizoen de nummer dertien van LaLiga.

James Rodríguez liet eind vorige week zijn contract bij São Paulo ontbinden. De creatieve middenvelder is daarom vrij om te gaan en staan waar hij wil en naar verluidt heeft hij zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Europa.

James Rodríguez was eerder op het Europese continent actief bij FC Porto, AS Monaco, Real Madrid, Bayern München, Everton en Olympiakos Piraeus. Hij stond sinds vorig jaar in Brazilië onder contract bij São Paulo. Voor die club speelde hij in alle competities 22 wedstrijden, waarin hij uiteindelijk goed was voor 2 doelpunten en 4 assists.

Onlangs maakte James Rodríguez veel indruk op de Copa América. Hij leverde een doelpunt en zes assists en gidste Colombia zo naar de finale van het toernooi. De eindstrijd werd uiteindelijk na verlengingen verloren van Argentinië (1-0), maar James Rodríguez werd wel uitgeroepen tot de beste speler van het toernooi.

