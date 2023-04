Terugkeer gemakkelijker? 'Henk de Jong lichtte eenzijdige optie bij SC Cambuur'

Henk de Jong (58) staat nog altijd onder contract bij SC Cambuur. De oefenmeester legde dit seizoen zijn taken naar bij de Leeuwarder club vanwege een cyste in zijn hoofd. Zijn contract werd daarbij echter niet ontbonden, maar hij ging de ziektewet in.

De situatie van De Jong werd besproken in de Sportcast van Omrop Fryslân. “SC Cambuur is nogal wat geld kwijt, omdat het een hoofdtrainer heeft, die het doorbetaalt. Henk heeft nog een contract. Dat liep oorspronkelijk af, maar Henk heeft de optie eenzijdig gelicht”, duidt journalist Andor Faber de situatie in Leeuwarden. Die optie was opgenomen in de verbintenis.

Artikel gaat verder onder video

“Daardoor staat hij nog een jaar onder contract. Tussentijds is zijn contact bovendien verlengd, dus we hoeven financieel geen medelijden te hebben met Henk”, aldus Faber, die niet precies weet wat SC Cambuur volledig betaalt en welk gedeelte door het UWV overgenomen wordt in het salaris van De Jong. Ook Sandor van der Heide zou een deel van zijn loon nog altijd (hebben) ontvangen van SC Cambuur.

“En dan is er nog de reguliere hoofdtrainer die je betaalt met Sjors Ultee. Drie assistenten (Robbie Alfred, Pascal Bosschaart en Martijn Barto), waar twee gebruikelijk is. Mede daardoor is Bosschaart het kind van de rekening geworden”, licht de journalist toe. De club nam afscheid van Bosschaart, mede vanwege het financiële plaatje. Alfen is een vertrouweling van Ultee, terwijl Martijn Barto wellicht ooit nog hoofdtrainer kan worden.

Herstel Henk de Jong

Opmerkelijk is het nog wel dat De Jong nog altijd onder contract staat bij SC Cambuur. Recentelijk werd naar buiten gebracht dat zijn operatie aan de cyste in zijn hoofd goed gegaan is en hij vermoedelijk volledig kan herstellen. Omdat hij nog onder contract staat, kan dat een terugkeer in de toekomst wellicht gemakkelijker maken. De Jong sloot een terugkeer in het voetbal niet uit, als hij volledig zou herstellen.

Die plannen liggen er overigens niet, want volgens Faber is het plan om met Ultee en Etiënne Reijnen te bouwen aan een nieuw SC Cambuur, dat vrijwel zeker degradeert. Faber: “Dat zijn jonge heren die de bezem door de selectie moeten halen. Er zijn contracten opgezegd, er zijn veel huurlingen, spelers die willen vertrekken bij degradatie. En er liggen afspraken dat de salarissen van de spelers omlaag gaan bij degradatie.”