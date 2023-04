SC Cambuur komt met hoopvol nieuws over Henk de Jong

SC Cambuur heeft bekendgemaakt dat voormalig trainer Henk de Jong een geslaagde operatie heeft ondergaan. De 58-jarige oefenmeester kampt met een cyste in het hoofd, waardoor hij eerder dit seizoen zijn taken in Leeuwarden definitief moest neerleggen.

In oktober nam De Jong, op advies van zijn doktoren, het onvermijdelijke besluit om op te stappen in Leeuwarden. "Voor veel mensen zal dit nieuws misschien als een verrassing komen, maar het is een besluit waar je natuurlijk lang en goed over nadenkt", verklaarde De Jong destijds. "Uiteindelijk is gezondheid het allerbelangrijkste en wat ik misschien nog wel belangrijker vindt is mijn verplichting richting de club, staf, spelers en supporters. We hebben er alles aan gedaan en geprobeerd, maar je moet ook eerlijk zijn en dit is gezien de situatie het beste voor iedereen."

De Leeuwarder Courant weet te melden dat De Jong dinsdag in Nijmegen is geopereerd. Volgens de regionale krant betreft het een 'ingrijpende operatie van zo'n zes uur'. Cambuur bracht zelf naar buiten dat de ingreep goed verlopen is. De club verzoekt eenieder 'om hem nu zoveel rust te gunnen zodat hij zich volledig kan richten op zijn herstel'.

📣 𝗚𝗘𝗪𝗘𝗟𝗗𝗜𝗚 𝗡𝗜𝗘𝗨𝗪𝗦! De operatie van 𝐇𝐞𝐧𝐤 𝐝𝐞 𝐉𝐨𝐧𝐠 is geslaagd en hij maakt het naar omstandigheden goed.



Verzoek aan eenieder om hem nu zoveel rust te gunnen zodat hij zich volledig kan richten op zijn herstel. 🙏

Na het noodgedwongen vertrek van De Jong stelde Cambuur Sjors Ultee aan als opvolger. Onder zijn bewind is de club er vooralsnog niet in geslaagd de laatste plaats in de Eredivisie te verlaten. Met nog acht speelronden te gaan heeft de club één punt minder dan nummer zeventien FC Groningen. Het gat naar de 'veilige' vijftiende plaats van Excelsior bedraagt vijf punten.