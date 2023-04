Tranen vloeien na 0-2 van PSV in wedstrijd tegen NEC

De emoties liepen tijdens de wedstrijd tussen NEC en PSV hoog op bij Olivier Boscagli. De verdediger van PSV nam halverwege de eerste helft de 0-2 voor zijn rekening. Daarna leek hij in tranen uit te barsten.

De emoties waren verklaarbaar: Boscagli had bijna een jaar niet meer gevoetbald. Het was 356 dagen geleden dat hij voor de laatste keer in de basis van PSV stond. De 25-jarige Fransman stond daarna buitenspel door een zware knieblessure.

De beelden zijn te bekijken door te klikken op de tekst in onderstaande tweet (niet op de afspeelknop).