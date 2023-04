Transferweekje: Chelsea en Spurs zoeken trainer, geruchten rondom Neymar en Gravenberch

De transfermarkt is weliswaar alweer geruime tijd gesloten, maar in de wandelgangen wordt altijd gefluisterd. Wat staat ons de zomerse transferperiode te wachten? Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Chelsea en Spurs vissen in dezelfde trainersvijver

Op 27 maart zette Tottenham Hotspur trainer Antonio Conte op straat. Nog in diezelfde week, op 3 april, volgde Chelsea dat voorbeeld en kreeg ook Graham Potter zijn congé. Met Christian Stellini (Spurs) en Frank Lampard (Chelsea) stelden beide Londense clubs vervolgens een interim-trainer aan voor de rest van het seizoen, terwijl op de achtergrond druk gezocht werd naar een nieuwe hoofdtrainer voor komend seizoen. Sindsdien gonst het van de geruchten. Als we de Engelse media mogen geloven vissen The Spurs en The Blues in nagenoeg dezelfde vijver. Beide clubs zouden namelijk in de markt zijn (geweest) voor zowel Julian Nagelsmann en Mauricio Pochettino (beiden clubloos) als Vincent Kompany (Burnley). Fabrizio Romano meldde vrijdag echter op Twitter dat Nagelsmann en Chelsea er definitief niet uit zullen gaan komen en hij dus weer van de kandidatenlijst kan worden geschrapt, net als de Spanjaard Luis Enrique. Chelsea heeft nog wel een vierde - niet bij naam genoemde - kandidaat op het oog, meldde Sky Sports eveneens op vrijdag. Dat zou weleens de Portugees Rúben Amorim (Sporting) kunnen zijn, die naar verluidt al een eerste gesprek op Stamford Bridge achter de rug heeft. Of Tottenham óók interesse in Amorim heeft is niet bekend, maar dat zou gezien bovenstaande niemand meer verbazen...

Saudi's hopen stokje te steken voor contractverlenging Real-legende

Real Madrid plaatste zich afgelopen week voor het derde achtereenvolgende seizoen voor de halve finale van de Champions League. Op het middenveld van De Koninklijke is nog altijd een prominente rol weggelegd voor Luka Modric (37). De tijd lijkt haast geen vat te krijgen op de fijnbesnaarde Kroaat, die al aan zijn elfde seizoen in de Spaanse hoofdstad bezig is en bovendien ook nog altijd van groot belang is voor de nationale ploeg. Real is dan ook met hem in gesprek over een verlenging van zijn aflopende contract en zou zelfs dicht bij een akkoord voor een extra seizoen zijn. De Spaanse krant AS meldde vrijdag echter dat een niet bij naam genoemde club uit Saoedi-Arabië een tweejarig contract voor Modric heeft klaarliggen, waarin hij netto 50 miljoen euro kan opstrijken. Of dat genoeg is om hem weg te lokken uit het Bernabéu zal de komende tijd moeten blijken.



Komt er een einde aan de Europese jaren van Neymar?

Paris Saint-Germain maakte in 2017 van Neymar de duurste voetballer ooit, door liefst 222 miljoen euro over te maken aan FC Barcelona voor de Braziliaanse buitenspeler. Na zes seizoenen in de Franse hoofdstad lijkt het einde van het Europese tijdperk van de inmiddels 31-jarige Neymar echter in zicht. Hij ontbrak de afgelopen maanden wegens een enkeloperatie in het sterrenensemble van trainer Christophe Galtier en verblijft momenteel in Brazilië. Daar dook hij donderdag als toeschouwer op bij een duel van zijn voormalige club Santos. Globo Esporto interviewde Neymar na afloop en de aanvaller was openhartig over zijn plannen. "Binnenkort ben ik hier terug", sprak Neymar onder meer. Franse media houden er steeds meer rekening mee dat Neymar, die niet goed in de groep zou liggen in Parijs, zijn tot medio 2025 lopende verbintenis niet uit zal gaan dienen.

Bayern lijkt overbodige Gravenberch niet kwijt te willen

De geruchtenmolen over Ryan Gravenberch draait op volle toeren. Het verhaal van de twintigjarige middenvelder is bekend: Gravenberch maakte vorige transferzomer de overstap van Ajax naar Bayern München, maar het begint steeds meer te lijken op een mislukt avontuur. De middenvelder kwam onder de inmiddels ontslagen Julian Nagelsmann amper aan speelminuten, en dat lijkt onder nieuwe trainer Thomas Tuchel niet anders. Naar verluidt heeft Gravenberch de wens uitgesproken om aanstaande zomer een transfer te maken. Dit zorgt voor interessante geruchten. Met name de Engelse top zou interesse hebben in de oud-Ajacied. In eerste instantie werd Premier League-koploper Arsenal genoemd en later ook Liverpool. The Reds zouden het meest geïnteresseerd zijn in de diensten van de middenvelder. De club van onder meer Cody Gakpo is op zoek naar een extra optie op het middenveld. Liverpool zou zelfs al naar Nederland zijn gekomen om gesprekken te voeren met de vader van Gravenberch. Echter meldde transferspecialist Fabrizio Romano deze week dat Bayern niet van plan is om de oud-Ajacied te verkopen. “Bayern is niet van plan te gaan onderhandelen”, schreef de doorgaans goed ingevoerde Italiaan. Komende weken zal er ongetwijfeld meer duidelijkheid ontstaan over de toekomst van Gravenberch.

Nieuwe klus aanstaande voor Zidane?

Zinedine Zidane is na zijn vertrek bij Real Madrid in 2021 nog altijd clubloos. De vijftigjarige oefenmeester bereikte grote successen in zijn tijd bij De Koninklijke. Onder meer de drie opeenvolgende Champions League-eindzeges omschrijven de indrukwekkende prestaties van de Fransman. Ook als speler was Zidane succesvol. Niet alleen bij Real, maar ook bij de club waar hij daarvoor speelde: Juventus. Langzaam beginnen er geruchten te ontstaan over een terugkeer bij de Italiaanse club. Onder meer RMC Sport kwam vrijdagochtend met dit nieuws. Juventus behaalde deze week de halve finale van de Europa League, maar heeft in de competitie geen enkel uitzicht meer op de landstitel. De vorige twee seizoenen slaagde De Oude Dame er ook al niet in om kampioen te worden. De club uit Turijn snakt dus weer naar de prijzen, en ziet in Zidane – die als trainer van Real Madrid tweemaal kampioen werd van de LaLiga – de ideale man om weer mee te gaan doen om die titels. Huidige trainer Massimiliano Allegri ligt echter nog vast tot medio 2025. RMC Sport meldt dat Juventus een behoorlijke afkoopsom moet betalen als het eerder afscheid willen nemen van de Italiaanse oefenmeester. Het is dus maar de vraag hoe realistisch de kans is dat Zidane terugkeert in Turijn.