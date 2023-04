Valentijn Driessen gaat voor 'laffe' voorspelling: 'Zij zijn heel wisselvallig'

Valentijn Driessen verwacht dat de kraker tussen PSV en Ajax van komende zondag geen winnaar oplevert. Beide clubs zijn volop in de strijd om de tweede plek én een startbewijs voor de voorronde van de Champions League, maar de chef voetbal van De Telegraaf denkt dat ze genoegen moeten nemen met een punt.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat Ajax en PSV met nog slechts vijf speelronden te gaan niet om het kampioenschap, maar de tweede plek zouden strijden, was zeer waarschijnlijk voor gek verklaard. Ajax zag afgelopen zomer weliswaar een groot aantal sterkhouders vertrekken, maar gaf tegelijkertijd meer dan honderd miljoen euro uit aan nieuwe spelers. PSV slaagde erin om Cody Gakpo in Eindhoven te houden en haalde Luuk de Jong terug naar de Eredivisie.



Maar de landstitel kunnen beide ploegen al een paar weken op hun buik schrijven. De achterstand op Feyenoord bedraagt acht punten en met nog slechts vijf speelronden te gaan is de titelstrijd beslist. Wat rest is een spannend gevecht om de tweede plek en een bijhorend ticket voor de voorronde van de Champions League. Zondag kan PSV óf Ajax een grote stap zetten. “Ik denk dat het een hele interessante ontmoeting wordt, die topper tussen Ajax en PSV. Het gaat sowieso om de tweede plaats, het kampioenschap is natuurlijk vergeven”, zegt Driessen.



De chef voetbal van De Telegraaf denkt dat de winnaar er uiteindelijk ook met de tweede plek vandoor gaat. Maar Driessen verwacht dus helemaal geen winnaar in Eindhoven. “Ze blinken alle twee niet uit. Alleen PSV is dan wel compleet. In eigen huis, misschien met het publiek erachter… Dan zou je misschien zeggen PSV, maar aan de andere kant zijn zij heel wisselvallig. Ik denk dat ik voor een heel laf gelijkspelletje ga.” De ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA in november werd een prooi voor PSV (1-2).

Individuele kwaliteit

De Eindhovenaren wonnen zondagmiddag met 3-2 bij FC Volendam en boekten daarmee hun derde opeenvolgende zege in de Eredivisie. Maar overtuigend was het niet wat de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij liet zien. “FC Volendam kwam nog een aantal keer dicht bij de gelijkmaker en die hadden ze eigenlijk ook verdiend”, stelt Driessen. “Zeker voor de energie en strijd die ze geleverd hebben. Uiteindelijk geeft de individuele kwaliteit van PSV de doorslag, al had PSV ook een aantal levensgrote kansen. Joey Veerman was betrokken bij twee goals in de opbouw, maar hij had er zelf ook nog wel twee kunnen maken.”