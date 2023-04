Valentijn Driessen spreekt vermoedens uit: 'Hij is volgens mij de nieuwe trainer van Ajax'

Valentijn Driessen denkt dat het een uitgemaakte zaak is dat John Heitinga ook na de zomer trainer van Ajax is. Dat Sven Mislintat direct na zijn aanstelling onthulde dat de 39-jarige coach op pole position ligt voor de trainerspositie, sterkt het vermoeden van de chef voetbal van De Telegraaf.

Ajax heeft (officieel) nog geen besluit genomen over de trainerspositie voor volgend seizoen, maar de kans dat Heitinga mag aanblijven, lijkt steeds groter te worden. "Ik denk dat het al een uitgemaakte zaak is in de ArenA. Ik heb het idee dat Sven Mislintat en Jan van Halst bij het tekenen van de contracten genoegen er genoegen mee moesten nemen dat John Heitinga de nieuwe trainer van Ajax wordt", begint Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Mislintat liet bij een van zijn eerste interviews als directeur voetbalzaken van Ajax weten dat Heitinga goede papieren heeft om ook volgend seizoen voor de groep te staan. "Hoe kan hij daar nou over oordelen? Dat kan alleen als hij is ingefluisterd door Edwin van der Sar en Maurits Hendriks, die de contractbesprekingen met hem hebben gedaan. Heitinga is volgens mij gewoon de nieuwe trainer."

Heitinga kan zichzelf een goede dienst bewijzen door het seizoen goed af te sluiten. Daarvoor moet Ajax de KNVB Beker winnen en (minstens) tweede eindigen in de Eredivisie. "Als je geen tweede wordt en je verliest de bekerfinale, dan heb je natuurlijk wat uit te leggen. Je kunt zeggen: hij heeft de selectie niet mogen samenstellen en geen voorbereiding gehad, maar hij heeft nu iedere week vijf à zes dagen met de spelers kunnen trainen. Dan verwacht je wel beterschap en niet zo'n wedstrijd als tegen Emmen."