Valentijn Driessen tipt PSV speler van Volendam: 'In die jongen zit nog wél toekomst'

Valentijn Driessen ziet het niet zitten in Jarrad Branthwaite. PSV huurt de twintigjarige centrale verdediger dit seizoen van Everton en hoopt hem binnenkort definitief in te lijven. Xavier Mbuyamba van FC Volendam is volgens Driessen een veel betere optie voor de Eindhovenaren.

Branthwaite verscheen zondag aan de aftrap bij PSV in de uitwedstrijd tegen Volendam omdat de andere linker centrale verdediger, Olivier Boscagli, niet op kunstgras wil spelen. "Ik moet je eerlijk zeggen dat ik Branthwaite nooit heb gezien als speler voor PSV", begint Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Waar Driessen geen hoge pet op heeft van Branthwaite, zien ze in het Philips Stadion wel toekomst in de Engelsman. "Ze willen hem graag overnemen van Everton", weet de journalist. "Maar ik heb het tegen Volendam niet gezien. Dan kun je beter die Xavier Mbuyamba hebben. In die jongen zit nog wél toekomst."

De 21-jarige Mbuyamba staat sinds afgelopen zomer op de loonlijst in Volendam. De promovendus nam de verdediger een klein jaar geleden over van Chelsea. De door MVV opgeleide Mbuyamba heeft ook een jaar onder contract gestaan bij FC Barcelona.