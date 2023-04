Van der Vaart ontvangt telefoontjes van verbaasde Duitsers over Ajax

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart vinden het verrassend dat Sven Mislintat al zo snel het vertrouwen heeft uitgesproken in John Heitinga. Volgens Mislintat, die officieel pas op 19 mei begint als technisch directeur, is er een goede kans dat Heitinga volgend seizoen nog werkzaam is als hoofdtrainer van Ajax.

"Ik vind het knap dat hij zo snel in de gaten heeft dat Heitinga dé trainer voor Ajax in de toekomst is", zei Van Hooijdonk zondagavond bij Studio Voetbal. "Dat moet ingegeven zijn door iemand anders, want zelf kan hij niet dat beeld hebben geschetst in de korte periode vanaf het moment dat hij is aangesteld. Het zou kunnen dat vanuit de club is meegedeeld dat ze door willen met Heitinga."

Rafael van der Vaart is goed bevriend met Heitinga en hoopt voor hem dat Ajax inderdaad met hem doorgaat. "Maar het verbaast me wel een beetje", zegt hij over de uitspraken van Mislintat. "Als nieuwe technisch directeur bij een club zou ik m'n eigen trainer willen kiezen. Het lijkt me dat een goede technisch directeur dat zou willen doen."

Van der Vaart vindt de keuze van Ajax voor Mislintat 'heel apart'. "Mensen uit Duitsland hebben mij gebeld en die kenden de beste man ook niet heel goed. Iedereen was wel een beetje verbaasd over de keuze van Ajax." Hij gelooft wel, net als Van Hooijdonk, dat mogelijk van hogerhand is aangegeven richting Mislintat dat Heitinga wordt gezien als de beste trainer.

"Ik ken hem niet, hij verdient een kans, maar het voelt een beetje alsof hij wordt neergezet en er van hogerhand wordt bepaald wat er gebeurt", aldus Van der Vaart. Daar plaatste commentator Arno Vermeulen wel vraagtekens bij. "Hij staat erom bekend dat hij vrij eigenwijs is en zich niet laat vertellen wat hij moet doen, dan pakt hij meestal zijn spullen."