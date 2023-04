Van der Vaart tipt Ajax-nieuweling Sven Mislintat en noemt drie oude bekenden

Ajax zou er komende zomer goed aan doen om te gaan praten met drie oude bekenden. Dat is de mening van Rafael van der Vaart, die ook meteen de drie ex-Ajacieden noemde. Als het aan de oud-voetballer ligt, gaan de Amsterdammers een poging wagen bij Ryan Gravenberch, Justin Kluivert en Hakim Ziyech.

"Als ik Ajax was had ik Gravenberch en Kluivert teruggehaald. En ik zou ook met Ziyech gaan praten", opperde Van der Vaart maandagavond aan tafel bij Rondo van Ziggo Sport. "Ajax is leuk, maar je moet even een tussenstapje maken. Dat is niet slecht. Ik ging naar HSV, dat was al een enorm verschil met Ajax. Dat zie je zelfs aan Frenkie de Jong. Die heeft ook moeite gehad met zijn stap naar FC Barcelona."

In het geval van Gravenberch, die bij Bayern München vooral op de bank zit, kiest Van der Vaart voor een vergelijking met Jude Bellingham. De middenvelder van Borussia Dortmund wordt in verband gebracht met transfers naar onder meer Real Madrid en Liverpool. "Dat is een stapje lager en die speelt iedere week. Dat is het grote verschil. Ik denk dat Gravenberch in alles beter is dan Bellingham", aldus Van der Vaart.

Marco van Basten ziet de laatste jaren een trend om vanuit de Eredivisie meteen de stap naar een Europese grootmacht te zetten. Dat vindt de ex-bondscoach geen slimme keuze. "Er zijn er een hoop. Ze denken allemaal dat ze grote jongens zijn als ze Ajax, PSV of Feyenoord spelen. De stap naar Liverpool is voor Gravenberch ook veel te groot. Ga maar naar een club waar je gewoon iedere week speelt."