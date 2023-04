Verweij onthult: 'Ajax liet kans om aankoopbedrag Bassey terug te verdienen lopen'

Ajax heeft volgens Telegraaf-journalist Mike Verweij de mogelijkheid gehad om het aankoopbedrag van Calvin Bassey terug te verdienen. Een bod van 23 miljoen euro, hetzelfde bedrag als de Amsterdammers afgelopen zomer overmaakten aan Rangers FC, zou echter zijn afgewezen door de club.

Dat zegt Verweij in de nieuwste aflevering van de podcast Kick Off. "Ik hoorde tot mijn stomme verbazing dat er een bod van 23 miljoen euro op Calvin Bassey is binnengekomen vanuit de Premier League", zo weet Verweij te melden. Ajax zou daarmee echter geen genoegen hebben genomen. "Sommige mensen binnen Ajax denken dat hij ooit voor veertig miljoen euro verkocht kan gaan worden", aldus Verweij.

Artikel gaat verder onder video

Om welke club het specifiek gaat heeft Verweij overigens niet kunnen achterhalen, maar: "Dat zal geen top-vijf club zijn mag ik aannemen." Het mag echter opmerkelijk heten dat Ajax het torenhoge aankoopbedrag terug zou kunnen verdienen voor de verdediger, die regelmatig kritiek oogst in zijn eerste seizoen in Amsterdam.

Het seizoen begon al bijzonder matig voor de multifunctionele Nigeriaan, die bij zijn officiële debuut in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV tegen een rode kaart aanliep. Desondanks kwam Bassey tot nu toe in 24 wedstrijden in de Eredivisie binnen de lijnen en was hij ook in alle acht de Europese duels van die de club dit seizoen speelde van de partij.