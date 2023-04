Vink wijst hoofdschuldige aan bij Ajax; Kwakman denkt aan AS Roma-verdediger

PSV staat bij de rust met 1-0 voor tegen Ajax. De ploeg van Ruud van Nistelrooij gaat aan de leiding dankzij een kopdoelpunt van Luuk de Jong in de openingsfase. Marciano Vink wijst naar de rol van Steven Bergwijn bij het doelpunt. Hij vindt dat Bergwijn ploeggenoot Jorrel Hato, die tegenover Johan Bakayoko stond, aan zijn lot overliet.

Na twaalf minuten spelen verstuurde Bakayoko vanaf de rechterflank een indraaiende voorzet richting De Jong. De spits van PSV kwam voor Jurriën Timber en kopte van dichtbij raak. Calvin Bassey ging onder de bal door bij een poging de voorzet weg te koppen.

"Het is een perfecte voorzet van Bakayoko. Hato wordt aan zijn lot overgelaten", analyseert Vink in de pauze. "Iemand moet eerder zeggen: jij de buitenkant, ik de binnenkant. De Jong komt heel goed voor de man. Bergwijn had eerder naar de binnenkant moeten gaan. Maar het is een wereldgoal. PSV had al negentien gescoord uit een voorzet vanaf de zijkant en dit is dus nummer twintig. Timber stond erbij en keek ernaar."

Kees Kwakman zag dat Timber 'er eigenlijk alles aan deed' om de goal te voorkomen. "Voordat de voorzet komt, zoekt hij al het contact met De Jong. Maar dit is zo'n geweldige goal. Timber mist hier de fysiek van bijvoorbeeld een Chris Smalling (AS Roma), maar ik vind dit de kwaliteit van Luuk de Jong."

Volgens Vink valt Hato, die de voorzet van Bakayoko niet kon afstoppen, weinig te verwijten. "Jorrel laat zich niet aan de kant zetten, hij heeft een paar keer goed ingegrepen. Het is lastig, want hij staat één tegen één tegen een dribbelaar, die binnendoor en buitenom kan. Hij probeerde het een paar keer aan de binnenkant, maar het was meteen raak toen hij naar de buitenkant ging. Ik vind het prachtige duels. Ik vind dat Hato het goed doet, al mag hij wel wat meer initiatief tonen naar voren."

