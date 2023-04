Vlap verwijst naar Teletubbies: 'Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw'

FC Twente-middenvelder Michel Vlap kan weer lachen. Nadat hij bijna een jaar niet tot scoren kwam en dat de afgelopen week een hype werd in de media, schoot hij tegen SC Cambuur (4-0) weer eens raak. Het zorgde voor een glimlach op zijn gezicht na het duel voor de camera's van ESPN, waar hij (onbedoeld) de Teletubbies aanhaalde. 'Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw', is ook de opening waarmee de Teletubbies tevoorschijn worden gehaald.

