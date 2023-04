Bij de penaltyreeks tussen Brighton & Hove Albion en Manchester United werden 'mindgames' toegepast door The Red Devils. Wout Weghorst benutte een penalty en pakte daarna de bal uit het doel, om die vervolgens mee te nemen.

Weghorst liep terug naar de middencirkel met de bal in de hand. Hij kuste de bal en gaf hem pas op het laatste moment aan Solly March, die ook nog even te maken kreeg met David de Gea. De doelman kwam dichtbij staan en bewerkte het gras met zijn voeten. Uiteindelijk schoot March hoog over en daardoor kon Victor Lindelöf de wedstrijd beslissen.

De fratsen van Weghorst deden denken aan de gebeurtenissen bij Nederland – Argentinië op het WK, een wedstrijd waarin de spits een hoofdrol speelde.