Wesley Sneijder bijt op zijn lip en haalt daarna uit: 'Daar krijgt hij thuis een stijve plasser van'

Wesley Sneijder heeft maandagavond bij Veronica Offside gereageerd op een column van Hugo Borst, waarin de journalist de 38-jarige Sneijder een 'gezellige, grappige dikkerd' noemt. De recordinternational snapt niet dat Borst zoiets schrijft.

"Ik las dat Hugo Borst jou, Rafael van der Vaart en Theo Janssen gezellige grappige dikkerds noemt. Wat vind je ervan?", snijdt Wilfred Genee het onderwerp aan. "Heeft hij dat gezegd? Dat heb ik niet eens gezien", begint Sneijder. "Als ik elke keer moet reageren op Hugo Borst… daar heb ik helemaal geen zin in."

Toch kan Sneijder het niet laten om uit te halen naar Borst. "Hij vindt het geweldig dat we zijn naam nu weer gebruiken. Daar krijgt hij thuis een stijve plasser van, dat we het weer over hem hebben. Je moet die man niet eens aanhalen", aldus Sneijder. "Wat heeft het voor meerwaarde dat deze man zoiets schrijft en wij het er vanavond over hebben? Ik denk dat niemand daar thuis op zit te wachten."

Genee vindt het niet vreemd dat de column van Borst wordt besproken. "Zo werkt dit vak een beetje, Wesley", stelt hij. Sneijder: "Ik reageer nog wel eens op Hugo, maar dat hij dit soort dingen schrijft… leuk, prima", reageert Sneijder met een onverschillige blik. “Wat moeten we ermee?"

Andy van der Meijde neemt het op voor Sneijder. "Luister, je bent dik, maar je bent gestopt met voetbal, je hebt altijd alles voor het Nederlandse voetbal gedaan, dan mag je na je carrière toch gewoon lekker genieten van het leven?"