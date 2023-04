Wie is Dide, de mysterieuze rapper die claimt in de Premier League te spelen?

In Engeland raakt men niet uitgepraat over de mysterieuze artiest Dide. De gemaskerde rapper die onlangs debuteerde met het nummer Thrill beweert als voetballer actief te zijn in de Premier League. Hoewel zijn identiteit (vooralsnog) geheim wordt gehouden, zijn er sterke vermoedens dat Arsenal-aanvaller Eddie Nketiah de onbekende rapper is.

Daar zouden meerdere aanwijzingen voor zijn. De misschien wel belangrijkste aanwijzing is de artiestennaam, Dide, wat een anagram is van Eddi, de voornaam van Nketiah, minus de laatste 'e'. In een van de verses ub Thrill rapt Dide dat 'zijn team blijft winnen': een mogelijke verwijzing naar Arsenal, dat aan kop gaat in de Premier League. Ook vertelt hij dat 'iedere wedstrijd een finale is' waarmee hij mogelijk refereert aan de spannende Engelse titelstrijd.

Artikel gaat verder onder video

Een andere aanwijzing is het feit dat de videoclip is geschoten in Londen. Nketiah staat bovenaan het verdachtenlijstje, maar er wordt ook gesuggereerd dat Bukaya Sako, Reiss Nelson (beiden Arsenal), Wilfried Zaha (Crystal Palace) en Noni Madueke (Chelsea) achter het rozenmasker zouden kunnen zitten.