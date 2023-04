Wiegman schrijft historie met Engeland in Finalissima op Wembley

Sarina Wiegman heeft met de Engelse vrouwenploeg de allereerste Finalissima in de geschiedenis winnend afgesloten. Op Wembley versloeg de Europees kampioen de Zuid-Amerikaanse kampioen Brazilië na strafschoppen.

Het duel tussen beide landen betekende een primeur in het vrouwenvoetbal. In 2022 stonden de kampioenen van de twee continenten bij de mannen voor het eerst tegenover elkaar, eveneens in het legendarische Engelse stadion. Italië kwam er destijds niet aan te pas tegen Argentinië. De latere wereldkampioen won met 3-0.

Engeland kwam halverwege de eerste helft op voorsprong tegen de Braziliaanse ploeg. Ella Toone (Manchester United) vond na een knappe aanval over meerdere schijven de verre hoek en zorgde daarmee voor blijdschap bij de Engelse fans. Na rust kwam Brazilië echter steeds beter in de wedstrijd, wat resulteerde in de gelijkmaker van Andressa Alves.

Strafschoppen moesten daarom voor de beslissing zorgden. Ondanks een misser van Toone trok de ploeg van Wiegman daarin aan het langste eind. De Braziliaanse aanvoerder Raffaele raakte de lat, waarna Chloe Kelly (Manchester City) de beslissende penalty tegen de touwen schoot.