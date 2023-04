Woerts krijgt een vraag over hack bij de KNVB en reageert zeer overtuigend: 'Uiteraard'

Vorige week woensdag kwam het nieuws naar buiten dat de KNVB meer dan een miljoen moest betalen aan Lockbit om te voorkomen dat er vele documenten op straat zouden komen te liggen. Het was de grote vraag of de Nederlandse voetbalbond dat zou doen, maar Chris Woerts weet het zeker. Volgens de zakenman heeft de KNVB betaald.

De hack door Lockbit, een groep internetcriminelen, hield de KNVB in de greep. De voetbalbond was gehackt doordat een medewerker in een phishingmail was getrapt. Daardoor kreeg Lockbit toegang tot een computerschijf van de KNVB waarop honderdduizenden en deels vertrouwelijke documenten stonden. De hackersgroep meldde op z’n eigen site dat de KNVB tot 26 april de tijd had om het te betalen en volgens Woerts heeft de bond dat dus gedaan. “Uiteraard. Natuurlijk hebben ze betaald”, zei hij dinsdagavond bij Vandaag Inside.

De KNVB wilde de storm wat doen laten liggen door te stellen dat het geen belangrijke documenten waren, maar Woerts zet dat weg als ‘gelul’. “Wat een gelul is dat zeg. Je zag allemaal foldertjes en mapjes en daar stond in: vertrouwelijk FIFA - dan gaat het natuurlijk over Infantino -, vertrouwelijk ECV, vertrouwelijk KNVB. Ze hadden ook nog de back-upsystemen van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie gehackt, die draaiden ook op de computers van de KNVB. Bij de KNVB dachten ze dus gewoon: jongens, afpellen die handel. We betalen een paar miljoen. Daar zullen ze nog wel verantwoording over moeten afleggen. Het moet ergens in de boeken komen. Je moet transparant zijn, want ze zijn een transparante ledenorganisatie.”