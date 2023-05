Xavi voorspelt grote toekomst voor 15-jarige debutant: 'Dat is zó moeilijk te vinden'

FC Barcelona boekte zaterdagavond een 4-0 overwinning op Real Betis. De ploeg van trainer Xavi Hernández revancheerde zich daarmee van de nederlaag bij Rayo Vallecano én zette een volgende stap richting de eerste landstitel sinds 2019. Maar na afloop van het thuisduel met Real Betis ging het vooral over Lamine Yamal, de vijftienjarige debutant van FC Barcelona. Xavi sprak vol lof over de aanvaller.

Yamal staat te boek als een van de grootste talenten van La Masía en het was daarom een kwestie van tijd voordat hij zou debuteren in de hoofdmacht van FC Barcelona. De Spanjaard behoorde afgelopen week al tot de selectie voor de wedstrijden tegen Atlético Madrid en Rayo Vallecano, maar viel toen nog niet in. De derde keer was het wel raak voor de aanvaller, die zaterdagavond in de slotfase van het thuisduel met Real Betis zijn opwachting maakte.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee werd hij de jongste debutant in de geschiedenis van FC Barcelona. De kans is groot dat we Yamal in het restant van dit seizoen nog vaker in actie gaan zien, want Xavi heeft een hoge pet van hem op. “Hij heeft het goed gedaan. Ik zei tegen hem dat hij dingen moest proberen en dat heeft hij gedaan. En dat op 15-jarige leeftijd…”, zei de hoofdtrainer van FC Barcelona na afloop. “Hij had kunnen scoren. Hij is een speciale speler, heeft zelfvertrouwen en kan belangrijk zijn. Dat zie je tijdens de trainingen.”

Yamal zag op 13 juli 2007 het levenslicht en maakt al sinds 2012 deel uit van de jeugdopleiding van FC Barcelona. Hij maakte afgelopen zomer de stap van de U16 naar de U19, waarmee hij begin vorige maand nog in actie kwam tegen AZ. Yamal kon niet voorkomen dat FC Barcelona in de UEFA Youth League hard onderuit ging tegen de uiteindelijke winnaar. Xavi voorspelt een grote toekomst voor de aanvaller. “Yamal heeft laten zien waar hij voor staat. Hij is niet bang op 15-jarige leeftijd. Hij heeft het talent dat in het laatste deel van het veld zó moeilijk te vinden is. Yamal combineert goed, hij is slim… Hij is een speler met veel potentie en kan belangrijk zijn in de toekomst.”