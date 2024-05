PSV overleeft valse start en kroont zich na zes jaar weer tot kampioen

PSV is voor de 25e kampioen van Nederland geworden door te winnen met 4-2 van Sparta Rotterdam. In de eerste helft was het nog spannend, want de Rotterdammers kwamen op een 0-1 voorsprong door Metinho. Door een eigen doelpunt van Saïd Bakari en een goal van Johan Bakayoko werd het 2-1 voor de Eindhovenaren. Lang konden ze daar niet van genieten, want door een eigen doelpunt van Olivier Boscagli werd het 2-2. Na rust kon de koploper eindelijk afstand nemen van de ploeg uit Rotterdam en werd het 4-2 door doelpunt van Boscagli en Jordan Teze.

Voor PSV stond er voorafgaand aan deze wedstrijd veel op het spel, want bij het behalen van minimaal punt zou de ploeg uit Eindhoven kampioen worden. Het team van Peter Bosz was al officieus kampioen na een 0-8 overwinning in en tegen Heerenveen. Het verschil met Feyenoord is negen punten en het verschil in doelsaldo is dertig. Sparta kan daarentegen vandaag ook de play-offs om Europees voetbal bereiken. Als de ploeg van Jeroen Rijsdijk minstens een punt haalt, kan Heerenveen de Rotterdammers niet meer inhalen. PEC zou ze nog kunnen inhalen, maar dan moeten ze vanavond ook winnen tegen Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

Sparta was ook niet naar Eindhoven gekomen om zich in te graven en zomaar een feestje weg te geven aan PSV. De Rotterdammers hadden echt een plan en kwamen er in de beginfase een paar keer goed uit. Dat resulteerde ook tot de 0-1 van Metinho. Bakari troefde Malik Tilman af aan de rechterkant en kwam daarna met een beweging nog een keer langs de Amerikaan. De rechtsback bewaarde goed het overzicht en zag de Braziliaanse middenvelder vrijlopen. De bal werd keihard binnengeschoten achter Walter Benítez.

Diezelfde Benítez was daarna nog niet helemaal scherp of zat misschien helemaal onder hoogspanning. Een terugspeel ging onder zijn voet door en gelukkig voor PSV stond de Argentijn naast het doel en werd het een corner. Uit die corner zat de doelman weer te stuntelen, want een ogenschijnlijk makkelijk vangbal werd toch losgelaten. Ook hier kwam de goalie weer goed weg. Na iets meer dan een kwartier spelen, kreeg PSV eindelijk een kans. Een kopbal van Luuk de Jong ging via een speler van Sparta uit. Er volgde een corner en hieruit kon Schouten via zijn borst de bal binnenwerken. Uiteindelijk werd het gerekend tot een eigen doelpunt van Bakari, want doelman Olij sloeg de bal tegen de rechtsback aan.

PSV had dit doelpunt nodig om weer in een goede vorm te komen. Dat resulteerde tot kansen een nog geen tien minuten later kwamen de Eindhovenaren op voorsprong. Djevencio van der Kust liep te stuntelen achterin en De Jong pakte de bal af. De spits speelde een man uit en bewaarde goed het overzicht met een pass op Bakayoko. De Belg plaatste de bal in één keer in de linkeronderhoek achter Olij.

Lang kon PSV hier niet van genieten, want Sparta bleef er af en toe goed uit komen en een paar minuten later stond het weer gelijk. De bal kwam bij Koki Saito en die schoot van buiten de zestien tegen Boscagli zijn hoofd aan. De bal zou naast zijn gegaan, maar door deze aanraking belandde de bal in het doel van de Eindhovenaren. Het team van Bosz moest dus weer aan de bak om op voorsprong te komen. Er werden nog kansen gecreëerd, maar een doelpunt viel er niet meer in de eerste helft.

De tweede helft begon niet zo spectaculair als de eerste helft, maar PSV had wel de volledige controle. Echt grote kansen waren er niet voor de Eindhovenaren in de beginfase, maar na ongeveer twintig minuten spelen in de tweede helft kwam er een voorsprong voor de koploper van de Eredivisie. Veerman gaf uit een vrije trap een heel subtiel balletje aan Boscagli en die nam de bal gelijk uit de lucht op de slof en schoot hard binnen. Het Philips Stadion ontplofte en de landstitel kwam steeds dichterbij.

Na dit doelpunt waren de aspiraties voor Sparta ook wel klaar en kon PSV vrijuit gaan voetballen. Dat resulteerde dan ook in de 4-2 van Teze. Tilman stak de rechtsback en met een overstapje van invaller Ricardo Pepi kwam de bal ook aan. Oog in oog faalde de drievoudig international van Oranje niet en passeerde Olij. Na deze goal gingen de kartonnen kampioensschalen omhoog in het stadion en werd de sfeer steeds beter.

Er gebeurde daarna niet veel meer deze wedstrijd en daardoor werd PSV voor de 25e keer landskampioen van Nederland. De wedstrijd eindigde in een 4-2 overwinning en ondanks de spannende eerste helft werd het uiteindelijk toch niet penibel voor de Eindhovenaren. Sparta is door deze nederlaag nog niet volledig zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wanneer is de huldiging van PSV en wat is het programma?

Alle details rondom de huldiging van PSV.