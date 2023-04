Zorgt AC Milan opnieuw voor een daverende verrassing tegen Napoli?

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 12 april.

Wedstrijden

Real Madrid – Chelsea (21.00 uur)

Een van de redenen van het ontslag van Graham Potter zou het feit geweest zijn dat hij de Chelsea-fans had voorgehouden de Champions League te winnen. De spelers hadden daar hun twijfels over, omdat Real Madrid de opponent is in de kwartfinale. De Koninklijke won vorige week midweeks nog met 0-4 van FC Barcelona. In de laatste vier officiële duels kwamen The Blues niet eens tot vier doelpunten...

AC Milan – Napoli (21.00 uur)

De meeste voetbalfans moesten even in hun ogen wrijven toen een dag na 1 april, dus het was géén grap, AC Milan met 0-4 (!) voor stond tegen Napoli. Rafael Leão was de grote man van de bezoekers. Ditmaal gaat het voor AC Milan nog meer om de knikkers, want de Italiaanse titel prolongeren zit er al niet meer. Maar als Napoli verslagen wordt over twee duels, wordt de halve finale van de Champions League wél bereikt. Komt er een nieuwe stunt?





Voetbal op tv

21.00 uur: Real Madrid – Chelsea, RTL 7, live verslag van het duel in de Champions League

21.00 uur: AC Milan – Napoli, Ziggo Sport, live verslag van het duel in de Champions League

21.35 uur: Vandaag Inside, SBS 6, talkshow over onder meer voetbal