'Ajax houdt rekening met vertrekkende sterkhouders: snel gesprekken met Timber'

Ajax lijkt deze zomer mee te moeten werken aan het vertrek van enkele belangrijke krachten. De Amsterdammers moeten aan de bak om de Champions League te bereiken en als dat niet lukt, moet er een gat worden gedicht. Dat zal dan moeten gebeuren via grote transfers van sterkhouders binnen de ploeg.

Het heeft er volgens het Algemeen Dagblad alle schijn van dat er komende zomer weer wat grote uitgaande transfers zullen zijn. Edson Álvarez en Mohammed Kudus worden al langer gelinkt aan een vertrek en kunnen 'profiteren' van het feit dat Ajax de transfermarkt op moet. Als de regerend landskampioen er niet in slaagt om de groepsfase van Champions League te bereiken, zullen de miljoenen ergens anders vandaan moeten komen.

Artikel gaat verder onder video

Álvarez en Kudus zijn twee bekende transferdoelwitten, maar dat geldt natuurlijk ook voor Jurriën Timber. De centrumverdediger kent een minder seizoen bij Ajax. Toch ziet directeur voetbalzaken Sven Mislintat een belangrijke rol als leider binnen Ajax. Timber had vorige zomer de kans om naar Manchester United te vertrekken en koos toen voor een langer verblijf in Amsterdam. Hij tekende een nieuw contract met een gelimiteerde afkoopsom.

Het is de vraag of clubs met interesse daar aan willen voldoen, aangezien Timber dit voetbaljaar deelt in de Amsterdamse malaise. Erik ten Hag heeft het centrum van de achterhoede bij United inmiddels aardig op orde. Daarom hoopt Mislintat de 22-jarige international van Oranje te verleiden tot een langer verblijf in de Johan Cruijff ArenA. Het is niet duidelijk hoe Timber daar momenteel zelf in staat.