Ajax twijfelt aan Heitinga, zet streep door Bosz en denkt aan ervaren buitenlander

Ajax twijfelt of het moet doorgaan met John Heitinga als hoofdtrainer, zo meldt het Algemeen Dagblad woensdagavond. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat zou neigen naar een ervaren trainer, waarbij de zoektocht zich door een gebrek aan Nederlandse opties steeds meer op het buitenland richt. Door de naam van Peter Bosz is een streep gezet.

Mislintat meldde bij zijn aanstelling als directeur voetbalzaken dat Heitinga de beste papieren had om komend seizoen trainer van Ajax te zijn. Nu de Amsterdammers naast Champions League-voetbal dreigen te grijpen en de bekerfinale is verloren, ligt de 39-jarige Heitinga niet langer op pole position. Mislintat zou hebben geconcludeerd dat de oud-verdediger enerzijds talentvol is, anderzijds de benodigde ervaring ontbeert om de zware trainersklus aan te kunnen.

Artikel gaat verder onder video

Omdat Mislintat in Nederland weinig geschikte alternatieven ziet, lijkt de kans aardig groot dat Ajax een buitenlandse trainer krijgt. Bosz wordt intern ook niet beschouwd als de meest geschikte optie. De clubloze trainer liet de voorbije tijd meerdere malen weten wel open te staan voor een gesprek met de Amsterdammers, maar Mislintat geeft de voorkeur aan een andere trainer. Bovendien staat algemeen directeur Edwin van der Sar niet te trappelen voor zijn terugkeer.

Mislintat werkt ondertussen ook aan de samenstelling van de selectie voor volgend seizoen. Daarbij zoekt Ajax naar een 'herkenbare as van dragende spelers, die de taal van de club spreken'. Hierin zouden spelers 'uit de categorie Donny van de Beek, of Hakim Ziyech' een prominente rol kunnen spelen. Niet al die oud-Ajacieden zullen haalbaar zijn, maar men wil voorkomen dat de selectie straks uit exotische broodvoetballers bestaat.

De kans lijkt groot dat Ajax in de zomer afscheid neemt van Edson Álvarez en Mohammed Kudus, die na dit seizoen alsnog een droomtransfer kunnen maken. Mislintat heeft in zijn compositie van de kleedkamer zodoende ruimte gelaten voor twee middenvelders. Ook wil de Duitser de selectie in ieder geval van een extra verdediger en centrumspits voorzien. Mislintat mikt hierbij op 'directe versterkingen' om de balans in de selectie te herstellen en een tussenjaar te voorkomen.