'Ajax weer op Zuid-Amerikaanse toer: interesse in 17-jarige Colombiaan'

Ajax heeft volgens Colombiaanse media interesse in de zeventienjarige middenvelder Jordan Barrera. Hij zou al sinds het Zuid-Amerikaans kampioenschap Onder-17, dat eerder dit jaar in Ecuador werd gehouden, op de scoutingslijstjes in Amsterdam voorkomen.

Scouts van Ajax zouden afgelopen weekend opnieuw naar Barrera hebben gekeken in het duel van zijn club Junior FC met Deportivo Pereira (0-0). Dat schrijft de Colombiaanse krant El Deportivo althans. In die wedstrijd, mocht Berrera ruim een half uur meedoen als invaller.

Artikel gaat verder onder video

Ajax is de laatste jaren bijzonder succesvol geweest op de Zuid-Amerikaanse markt. Spelers als Nicolas Tagliafico, Lisandro Martínez en Antony bewezen al snel na hun komst hun waarde voor de club en groeiden in Amsterdam zelfs uit tot internationals van respectievelijk Argentinië en Brazilië. Bovendien leverden zij Ajax, vooral in het geval van Martínez en Antony, een flinke transfersom op.

Of Barrera er verstandig aan doet om naar Amsterdam te verkassen, valt volgens de Colombiaanse krant nog te bezien. "Hij zal minuten in het eerste team moeten blijven maken", schrijft El Deportivo namelijk. "Als hij naar Ajax komt, zal hij moeten aansluiten bij de jeugdteams van de club", zo verwacht de krant echter. Toch zijn de transfers van de andere Zuid-Amerikanen ook in Colombia niet onopgemerkt gebleven: "De club heeft grote talenten voortgebracht en is een springplank naar de Europese elite", wordt Ajax omschreven in het Colombiaanse medium.